Μητσοτάκης σε υπουργικό: Προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα μειωθούν και οι τιμές της βενζίνης στην αντλία ενώ προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.

«Η διαφαινόμενη ειρήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης, συμπλήρωσε ότι «προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου».

Μητσοτάκης σε υπουργικό: Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα

«Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντίληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους», ανέφερε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.

«Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ