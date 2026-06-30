ΠΟΛΙΤΙΚΗ

EΡΧΟΝΤΑΙ!

Πολιτική

Μητσοτάκης σε υπουργικό: Προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο

Τόνισε πως «η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα»

The LiFO team
The LiFO team
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα μειωθούν και οι τιμές της βενζίνης στην αντλία ενώ προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.

«Η διαφαινόμενη ειρήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης, συμπλήρωσε ότι «προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου».

Μητσοτάκης σε υπουργικό: Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα

«Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντίληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους», ανέφερε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.

«Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Πολιτική

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Πολιτική / Σύλληψη 57χρονης για τη φωτιά στην Κορινθία: «Ήταν υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας» λέει ο Γεωργιάδης

«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως "δολοφόνους", "χούντα" ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της», γράφει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πολιτική / Τσίπρας σε Γκίλφοϊλ: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν πρέπει να βασίζονται στη λογική του δεδομένου συμμάχου»

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ φέρεται να τόνισε την ανάγκη, οι ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων
THE LIFO TEAM
 
 