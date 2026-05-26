Μητσοτάκης σε υπουργικό για Τσίπρα και Καρυστιανού: Πολιτική Βαβέλ με νέα κόμματα και επανεμφανιζόμενους

Στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους».

«Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας «το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην ΤτΕ».

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας».

Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι «η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά, θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο», ενώ «τέλη Ιουνίου έρχεται η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί».

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε, λέγοντας ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας και αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ