Μητσοτάκης σε Τασούλα: Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο νέο νομοσχέδιο με μέτρα στήριξης της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων», σημειώνοντας ότι η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών. Τόνισε επίσης πως η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης των μέτρων με δημοσιονομική ασφάλεια, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο τίθεται προς ψήφιση.

Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «ξεπέρασε τις προσδοκίες» και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας προς τους συνεπείς δανειολήπτες.

Όπως ανέφερε, «κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό προς όσους προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους», επιχειρώντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τη δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας.

Προειδοποίησε δε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν την απόκλιση από τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο πρωθυπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την κατ’ αρχήν συμφωνία ειρήνης γύρω από το Ιράν, ευχόμενος να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού συνδέθηκε με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία πλέον έχει αποκλιμακωθεί, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η τάση αυτή θα περάσει και στις τελικές τιμές προς τους καταναλωτές, οδηγώντας σε σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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