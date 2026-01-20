Μητσοτάκης σε Τασούλα: Φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών, το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς προκλήσεις

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε το πρωί της Τρίτης (20/1) στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών. Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις. Αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία», είπε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος στις σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ. Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ, ενώ έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση πολυμέρειας και Διεθνούς Δικαίου».

«Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο το συμφέρον της Πατρίδας. Εθνική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των ΕΔ και η αποτρεπτική μας ικανότητα», πρόσθεσε.

Τασούλας σε Μητσοτάκη: Πρέπει να μην διαταραχθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

«Κύριε Πρόεδρε μου δώσατε σε πρόλογο αυτά τα οποία θα σας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες στο εξωτερικό σε σημαντικές συναντήσεις και στο Συμβούλιο Κορυφής και στην Ελβετία», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Είναι πράγματι ταραγμένες οι θάλασσες κι αν μπορέσουμε λίγο να δραπετεύσουμε από την καθημερινότητα η οποία μας προκαλεί και μας απορροφά την προσοχή, θα καταλάβουμε ότι ζούμε πράγματι στιγμές οι οποίες ασχέτως περαιτέρω εξελίξεων είναι ούτως ή άλλως ιστορικές.

Οι ταραγμένες θάλασσες αντιμετωπίζονται με την ισχύ των δυνατοτήτων της χώρας. Προχθές που ήμασταν στη γέφυρα του "Κίμωνα, παρακολουθήσαμε τρεις διαφορετικές γενιές πλοίων. Τα δύο ήταν εκεί για να τον υποδεχθούν οι τριήρεις, το καταδρομικό "Αβέρωφ" και ο ίδιος ο "Κίμωνας". Και τα τρία έχουν τη μέθοδο της αντεστραμμένης πλώρης η οποία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση θαλασσοταραχής. Συνεπώς η χώρα μας είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών και έχει σημασία και ποιος κρατάει και το πηδάλιο σε αυτήν τη φάση. Εσείς είστε πρωθυπουργός της Ελλάδας, οφείλετε να πράξετε σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας μέσα σ' αυτήν την ταραγμένη περίοδο. Προφανώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική αλλά και προφανώς όπως λέει και το άρθρο 2 του Συντάγματός μας η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών. Αυτό το συνταγματικό καθήκον το οποίο έχουμε, το έχετε τονίσει κατ' επανάληψη, το αντιλαμβάνονται οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Δεν είστε ακτιβιστής αυτή τη στιγμή, ούτε παραδίδετε μαθήματα πολιτειολογίας και διεθνών σχέσεων. Προασπίζεστε τα συμφέροντα της χώρας σε μία φάση μεταίχμιου. Είμαστε επί ξυρού ακμής. Ή θα μετατοπιστούν εντελώς όλες οι παραδοχές που ίσχυσαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πάνω στις οποίες χτίστηκε το οικοδόμημα αυτού που λέγεται ευρωατλαντισμός ή θα γίνει το άλμα προς το κενό με άγνωστες αλλά σίγουρα όχι θετικές συνέπειες.

Συνεπώς η Ευρώπη θα πρέπει να εκφράσει έναν στιβαρό λόγο υποστήριξης της συνέχειας των ευρωατλαντικών σχέσεων, υποστήριξης δηλαδή της στενής σχέσης των ευρωατλαντικών κρατών και η Ελλάδα δεν μπορεί να απέχει από αυτό.

Μέσα σε αυτήν λοιπόν την τρικυμία η οποία εισέβαλε στη ζωή μας και μετά το νέο έτος -και εδώ βλέπει κανείς πόσο σχετικές είναι οι τομές στον χρόνο, τίποτα στην ουσία δεν αλλάζει επειδή ήρθε η Πρωτοχρονιά, τα γεγονότα εξελίσσονται, τα γεγονότα επιδεινώνονται- έχει σημασία λοιπόν η Ελλάδα να προσέχει πολύ τη δύναμή της, την ισχύ της. Και όντως αυτό που υποδεχθήκαμε πριν λίγες μέρες στον Σαρωνικό, η φρεγάτα "Κίμων ήταν κάτι το οποίο ενδυναμώνει αφάνταστα την αποτρεπτική δύναμη της χώρας και στέλνει ένα μήνυμα πως είμαστε αποφασισμένοι είτε με πολλούς είτε μόνοι μας να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να υπερασπίσουμε την κυριαρχία μας. Συνεπώς η Ελλάδα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των πονηρών καιρών, διαφυλάσσει την ισχύ της αλλά και προστατεύει τις συμμαχίες της, αντιλαμβανόμενη όμως χωρίς αφέλειες και ρομαντισμούς περιττούς, την κρισιμότητα των καιρών.

Είμαι βέβαιος ότι και στο Νταβός στο οικονομικό κυρίως σκέλος αλλά και στο Συμβούλιο Υπουργών η Ελλάδα θα δώσει το στίγμα ότι ναι μεν πρέπει οι σχέσεις να μην διαταραχθούν με την Αμερική αλλά και δεν μπορεί η Ευρώπη να απεμπολήσει όλο το οικοδόμημα το οποίο χτίστηκε και ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες πάνω στο οποίο πλάσαμε τον μύθο της ζωής μας, δημιουργήσαμε έναν τρόπο ζωής ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί και είμαι βέβαιος όπως είπατε και εσείς ότι τελικά θα επικρατήσει λογική και δεν θα γίνει το άλμα προς το κενό το οποίο θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες».