Μητσοτάκης σε αγρότες: «Οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχουν ήδη ανακοινωθεί»

Στη συνάντηση που θα έχει αύριο με αντιπροσωπεία αγροτών, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του.

Το πρωί της Κυριακής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην «κυριακάτικη» ανάρτησή του στα social media, μιλώντας τόσο για την αυριανή συνάντησή του με τους αγρότες, όσο και για την έλευση της φρεγάτας Κίμων, την πρώτη από τις τέσσερις Belharra που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό.

«Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας», σημείωσε αρχικά ο πρωθυπουργός για τους αγρότες.

«Οι αγρότες γνωρίζουν πως το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί και καθορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια που εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη