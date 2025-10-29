Μητσοτάκης: «Οι πολίτες γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα - Θα κάνουμε τη ζωή τους πιο απλή»

Πριν την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων για τους εορτασμούς σχετικά με τη 28η Οκτωβρίου και την ατζέντα της συνάντησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη 28η Οκτωβρίου, είπε τα εξής: «ολοκληρώθηκαν χθες οι εορτασμοί με την εντυπωσιακή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη και το θετικό κλίμα» τονίζοντας ότι ήταν «η καλύτερη απάντηση που δίνουν οι πολίτες και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια που διακινούν ορισμένοι. Βέβαια περιμένουν από την κυβέρνηση πιο πολλά και πιο γρήγορα χειροπιαστά αποτελέσματα».

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε: «από τη μια διευρύνουμε το μέτωπο κατά της γραφειοκρατίας προκειμένου το κράτος να γίνεται πιο φιλικό προς τον πολίτη και από την άλλη δίνουμε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο

«Έρχεται δέσμη ρυθμίσεων περαιτέρω περιορισμού της γραφειοκρατίας που έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλά που έχει πετύχει το ψηφιακό κράτος όπως το gov.gr, η απονομή συντάξεων, το ψηφιακό tracker που έχει ήδη μειώσει τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα των νοσοκομείων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι προτάσεις που θα συζητήσουμε. Υπάρχουν περιθώρια απλοποίησης διαδικασιών για να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη απλούστερη. Καταργούνται πιστοποιητικά» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

«Δεύτερη πρωτοβουλία που πρέπει να περιβάλουμε με νομοθετικές διατάξεις αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια πρωτοβουλία που θέλει να λύσει ριζικά ένα διαχρονικό πρόβλημα εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρουμε ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ενδελεχής έλεγχος αλλά ήταν μια πρωτοβουλία αναγκαία για να κάνουμε μια νέα αρχή» σημείωσε παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθύμισε δε, ότι «πριν την έρευνα του ευρωπαίου εισαγγελέα είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό. Η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη με 20 εκατ. να έχουν επιστρέψει, δεκάδες να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα πως είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει τέλος στην ανομία και να κάνουμε καινούργια αρχή στον κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο πρώτος απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου

«Ξέραμε καλά ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση εν κινήσει ενώ έπρεπε να γίνονται πληρωμές και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκαλούσε αστοχίες και καθυστερήσεις. Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τους δικαιούνται. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να καταβάλλονται αποζημιώσεις σε δικαιούχους για τροφές, για καταστροφές από τον Daniel. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τα τέλη αυτού του έτους» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό που θα μείνει από την παρέμβαση θα είναι μια καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η ΑΑΔΕ έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα συστήματα αλλά και να ελέγχει και να διασταυρώνει δεδομένα και άρα είναι μια ασφαλής εγγύησης για το μέλλον».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε, επίσης, έναν πρώτο απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου «για να εντοπίσουμε κενά για την επόμενη». Όπως είπε «η φετινή χρονιά, το 2025, ήταν καταστροφική για τη λεκάνη της Μεσογείου. Κάηκαν πάνω από 10 εκατ. στρέμματα, τρεις φορές πάνω από τον μέσο όρο της 20ετιας. Εμείς καταφέραμε και αντιμετωπίσουμε με απώλειες λίγο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, 473.000 στρέμματα δεν είναι λίγα, είναι πολλά αλλά ήταν κάτω από τον μέσο όρο. Έχουμε κάνει πρόοδο στον γρήγορο εντοπισμό και στην πρώτη προσβολή των πυρκαγιών. Το 97% οριοθετήθηκαν όσο ήταν σε μικρό μέγεθος και σίγουρα μπορούμε να αντλήσουμε πολλά από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών το καλοκαίρι για να γίνουμε καλύτεροι για του χρόνου».