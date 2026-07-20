Μητσοτάκης: Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης

Ομιλία στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας στο επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση και την προετοιμασία της κυβέρνησης ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες. «Τιμούμε τη μνήμη των ηρώων που θυσιάστηκαν απέναντι στη βία των όπλων. Η Ελλάδα παραμένει πάντα στο πλευρό της Κύπρου, αρνούμενη τα τετελεσμένα», δήλωσε.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της προτεινόμενης συνταγματικής αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για αλλαγές που, όπως είπε, αποτελούν «τομή για την Ελλάδα του 2030» και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας.

Επιπλέον, επέμεινε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του '27.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που ανέδειξε περιλαμβάνονται η αλλαγή του πλαισίου διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών, ώστε, όπως είπε ο ίδιος, η Βουλή να μην λειτουργεί ως δικαστήριο με κομματικά κριτήρια, η σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση, η συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, η προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωσης της Πολιτείας, η ενίσχυση του ρόλου της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της, η συνταγματική πρόβλεψη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση και οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ο πρωθυπουργός άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως υποστήριξε, το κόμμα συμφωνεί με την πλειονότητα των κυβερνητικών προτάσεων, αλλά επιλέγει να δηλώσει «παρών», στάση που, κατά τον πρωθυπουργό, το καθιστά «απόν από τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας».

Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, με άμεσα μέτρα αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης θα συγκεντρώνει προτάσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα καλύτερα χρόνια», σημείωσε.

Κλείνοντας, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει «τεστ αξιοπιστίας» για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ειδικότερα, στράφηκε εναντίον όσων –όπως είπε– υπόσχονται φορολόγηση του πλούτου, ενώ κατά το παρελθόν επιβάρυναν τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων, αλλά και κατά όσων απορρίπτουν την κοστολόγηση των προτάσεών τους.