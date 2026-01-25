Μητσοτάκης: «Οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ ακόμη και σε περιόδους έντασης»

Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανάρτηση στα social media, προχώρησε το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ανάρτηση αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε τόσο στις διεθνείς εξελίξεις και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, όσο και στη σημασία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη, να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο και την κυριαρχία των κρατών - μελών της, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή, τη στήριξη της ευρωπαϊκής άμυνας και ανταγωνιστικότητας, καθώς και τις ελληνικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και ΟΗΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.

Στο εσωτερικό, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2026, επισημαίνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει 30 μεταρρυθμίσεις και έργα, καθώς και 10 σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις.

Τέλος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, η ενότητα της Ευρώπης και η πολυεπίπεδη ισχύς της Ελλάδας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της χώρας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη