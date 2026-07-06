ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΩΡΑ!

Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά

«Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΡΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Facebook Twitter
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτ. ΑΠΕ ΜΠΕ
0

Στην άφιξη του πρώτου από τα 25 συνολικά σύγχρονα υβριδικά τρένα στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της παραλαβής για την αναβάθμιση του δικτύου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Συγκεκριμένα, δήλωσε τα εξής: «Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

«Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός, ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. 

Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΩΡΑ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη χώρα: Ποια προχωρούν και ποια καθυστερούν

Ρεπορτάζ / Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη χώρα: Ποια προχωρούν και ποια καθυστερούν

Νέοι αυτοκινητόδρομοι, νέες γραμμές μετρό, νοσοκομεία, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια. Στις μακέτες όλα φαίνονται φανταστικά. Πότε όμως στ' αλήθεια παραδίδονται, πόσο κοντά στις μακέτες θα είναι η πραγματικότητα; Και ποια οφέλη μπορεί να προσφέρουν στην κοινωνία και την οικονομία;
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΡΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Πολιτική / Μητσοτάκης: Ο στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά

«Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΚΟ ΦΑΡΣΕΡ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Πολιτική / Υπόθεση Ντόκου: «Χρησιμοποιήσαμε μακιγιάζ και σίγουρα όχι τεχνητή νοημοσύνη» λένε οι δύο Ρώσοι φαρσέρ

«Του στείλαμε απλά ένα email και απάντησε το γραφείο του» δήλωσαν, μεταξύ άλλων, ενώ εξέφρασαν την έκπληξή τους «όταν είδαμε τις εξηγήσεις του για αυτή τη συνομιλία»
THE LIFO TEAM
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΕ

Πολιτική / Φαραντούρης: Απαντά σε δημοσιεύματα για την απόσπαση της συζύγου του στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε

«Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό, γυναίκες σαν τη Δώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική / Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα» - Ολόκληρη η ανακοίνωσή του
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Πολιτική / Μητσοτάκης για περικοπή συντάξεων χηρείας μετά την τριετία: Μία ακόμη παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης

«Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την 3ετία, στο 35% όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου», αναφέρει ο πρωθυπουργός
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Πολιτική / Μητσοτάκης από Παίδων Πεντέλης: «Υλοποιήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στις υποδομές του ΕΣΥ»

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου και εκσυγχρονισμένου Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης
THE LIFO TEAM
ΘΑΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΦΑΡΣΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Πολιτική / Θάνος Ντόκος: Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού

«Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε εκλογές που πλησιάζουν, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ ισχυρή» φέρεται να απάντησε ο Θάνος Ντόκος
THE LIFO TEAM
 
 