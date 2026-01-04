Μητσοτάκης: Ο Γιώργος Παπαδάκης σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συλλυπήθηκε -με ανάρτησή του- την οικογένεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα, Κυριακή (4/1), από τη ζωή, σε ηλικία 74 ετών.

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γιώργος Παπαδάκης: Συλλυπητήρια από Παύλο Μαρινάκη, Σωκράτη Φάμελλο, Νέα Αριστερά

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, έκανε ανάρτηση για την απώλεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκης αναφέροντας τα εξής: «Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο. Από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που περίμενα να διαβάσει πριν πάω στο σχολείο, αρκετά χρόνια μετά, είχα και εγώ την ευκαιρία να είμαι καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα». Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων για τον χώρο και τον χρόνο που μου παραχώρησε για να εκθέσω τις απόψεις μου».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε με τη σειρά του: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια. Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη εξέδωσε η Νέα Αριστερά.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, έναν δημοσιογράφο που σημάδεψε για δεκαετίες την πρωινή ενημέρωση στη χώρα μας. Με τη σταθερή, καθημερινή του παρουσία, διαμόρφωσε ένα αναγνωρίσιμο ύφος παρουσίασης τηλεοπτικών εκπομπών, ταυτίστηκε με το ενημερωτικό προφίλ του ANT1 και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής μιας μακρόβιας εκπομπής· δημιούργησε δημοσιογραφική σχολή, ανέδειξε πρόσωπα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πρωινής ενημέρωσης όπως τη γνωρίσαμε. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα ελληνικά μέσα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του».

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου «Λαϊκό» ο Γιώργος Παπαδάκης διακομίστηκε στο Νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

«Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18, ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».