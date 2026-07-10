Μητσοτάκης: Μειώσεις σε βενζίνη και diesel έως το τέλος Αυγούστου

Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε, από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η πρόσφατη κρίση στον Κόλπο και οι καταστροφές σε διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής προκάλεσαν νέες πιέσεις στις τιμές της βενζίνης και του diesel σε ολόκληρη την Ευρώπη, λόγω της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, συμφωνήθηκε η συμβολή τους στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών.

Η συμφωνία προβλέπει μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και του diesel κατά 5 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος Αυγούστου. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας, τονίζοντας πως «έχουμε χρέος ως πολιτικό σύστημα να μη φορτώσουμε χρέη στις επόμενες γενιές, όπως κανείς δεν θέλει να φορτώνει χρέη στα παιδιά του».

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι το δημόσιο χρέος μειώθηκε από το 182% στο 146% του ΑΕΠ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 130%, ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος περνά μέσα από την αύξηση των μισθών και τη μείωση της φορολογίας, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολούθησε αυτή την πολιτική παράλληλα με τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Κατώτατος μισθός και πληθωρισμός

Ειδική αναφορά έκανε και στον κατώτατο μισθό, σημειώνοντας ότι αυξήθηκε από τα 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ σήμερα, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση περίπου 40%.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για τον πληθωρισμό, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός την περίοδο 2019-2025 διαμορφώθηκε στο 26% στην Ευρωζώνη, ενώ στην Ελλάδα έως τα μέσα του 2026 ανήλθε στο 23%, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κατέγραψε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι η ακρίβεια αποτελεί κοινή πρόκληση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και βρίσκεται σταθερά στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση» και ότι η Ελλάδα του 2026 είναι «πολύ διαφορετική από την Ελλάδα του 2019».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. «Η συζήτηση είναι καλοδεχούμενη, αλλά οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και κοστολογημένες προτάσεις. Πιστεύω ότι στη δευτερολογία σας θα μας πείτε τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς, εκτός από το να τάζετε 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη, ώστε να μπορέσω να απαντήσω ουσιαστικά για το κόστος των προτάσεών σας», ανέφερε.