Μητσοτάκης: «Ιστορική ανορθογραφία» το casus belli - Τι είπε για Τουρκία και F-35

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το τουρκικό casus belli «ιστορική ανορθογραφία», στέλνοντας από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η διατήρηση της απειλής πολέμου δεν συνάδει με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, η Τουρκία οφείλει να εγκαταλείψει μια πολιτική που δεν συμβαδίζει ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών ούτε με την προσπάθεια οικοδόμησης σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται πως μια διαρκής απειλή πολέμου δεν μπορεί να συνυπάρχει με το πνεύμα συνεργασίας που πρέπει να επικρατεί εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Μητσοτάκης: Νομικά εμπόδια στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, μετά τις επαφές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέφυγε να σχολιάσει τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, καθώς η αποπομπή της Άγκυρας από το πρόγραμμα συνδέθηκε με την απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός ανέδειξε τη συνεχή ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα απόκτησης των ελληνικών F-35 εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό και ότι οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι αναμένεται να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους το 2027. Παράλληλα, η αναβάθμιση των F-16 στην έκδοση Viper προχωρά με ταχείς ρυθμούς, με περισσότερα από 50 αεροσκάφη να έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί και στόχο την ολοκλήρωση συνολικά 83, ενώ η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ήδη 24 μαχητικά Rafale.

Μητσοτάκης: Δεν υποδείξουμε εμείς στις ΗΠΑ σε ποιες χώρες θα διαθέσουν αμυντικά συστήματα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε επίσης ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα διαθέσουν αμυντικά συστήματα, επισημαίνοντας πως, με τον ίδιο τρόπο, η Αθήνα δεν αποδέχεται παρεμβάσεις στις δικές της αποφάσεις για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισήμανε ότι, παρά τη διαρκή διαφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, οι δύο χώρες έχουν καταγράψει πρόοδο σε ζητήματα όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού και η ενίσχυση των επαφών μεταξύ των δύο λαών.

Όπως τόνισε, ακόμη και αν η βασική διαφορά δεν επιλυθεί άμεσα, αυτό δεν σημαίνει ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά και να συνεργάζονται σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.