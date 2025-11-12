Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα ακολουθεί το παράδειγμα της Κύπρου στις γεωτρήσεις»

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκαν οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά την ολοκλήρωση της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν «πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας» στην περιοχή, τονίζοντας πως η συνεργασία των δύο χωρών επεκτείνεται πλέον σε νέα πεδία.

«Έχουμε συμφωνήσει να διευρύνουμε τη συνεργασία μας με την Κύπρο σε πολλούς τομείς — από τις μεταφορές και τη στέγαση έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πολιτική προστασία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «οι κοινές μας δράσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των φυσικών καταστροφών αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία».

«Ακολουθούμε την Κύπρο στα θέματα των γεωτρήσεων»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις πρόσφατες ενεργειακές εξελίξεις, τονίζοντας πως η Ελλάδα «ακολουθεί το παράδειγμα της Κύπρου» στην αξιοποίηση των εγχώριων πόρων.

«Πριν λίγες ημέρες ανοίξαμε ένα ιστορικό κεφάλαιο. Θέλουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά θα ήταν λάθος να μη διεκδικήσουμε την αξιοποίηση των δικών μας φυσικών πόρων — κάτι που η Κύπρος ήδη πράττει με συνέπεια», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε επίσης τη σημασία του σχήματος 3+1 (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ με τη συμμετοχή των ΗΠΑ), χαρακτηρίζοντάς το «εργαλείο ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες θα προχωρήσουν «στην επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου ενεργειακής διασύνδεσης», με στόχο την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της επανένωσης της Κύπρου, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Σε 1,5 μήνα η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και όλοι οι Έλληνες θα είμαστε στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.