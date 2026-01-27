Μητσοτάκης για τροχαίο στη Ρουμανία: «Βαθιά συγκλονισμένος - Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια»

Ανάρτηση για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο εμπλέκονται φίλαθλοι του ΠΑΟΚ -εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια- έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη» έγραψε αρχικά ο Πρωθυπουργός.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τροχαίο στη Ρουμανία: Η ενημέρωση των διπλωματικών αρχών

Νωρίτερα, ο Νίκος Βλαχάκης, υπεύθυνος διπλωματίας ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία, μίλησε στον ΣΚΑΪ σχετικά με το δυστύχημα στη χώρα, επιβεβαιώνοντας πως οι επτά νεκροί του τροχαίου, είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

«Οι πληροφορίες είναι, δυστυχώς, πολύ δυσάρεστες. Είναι επιβεβαιωμένοι οι επτά θάνατοι εκ των δέκα επιβατών σε βανάκι, οι οποίοι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, επέβαιναν σε αυτό μεταβαίνοντας στη Λιόν της Γαλλίας, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ομώνυμη ομάδα» είπε ο κ. Βλαχάκης.

«Οι δύο νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της περιοχής» πρόσθεσε σχετικά με το δυστύχημα στη Ρουμανία, στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul, στην περιοχή Τίμις.

Όσο για το πώς ενημερώθηκε σχετικά με το δυστύχημα, διευκρίνισε: «Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές και κλιμάκιο της ελληνικής πρεσβείας μεταβαίνει αεροπορικώς στο σημείο. Μας ενημέρωσε ένας από τους επιζώντες για το δυστύχημα και εν συνεχεία, είχαμε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές».