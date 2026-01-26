Μητσοτάκης για Τρίκαλα: «Έχει ξεκινήσει έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες»

Στην τραγωδία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα, μετά την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα», αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι «οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται κοντά τους», ενώ υπογράμμισε πως η Πυροσβεστική έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να αποδοθούν οι απαραίτητες ευθύνες.

Στη συνέχεια, ο ίδιος επισήμανε ότι «σε περιόδους έντονης αστάθειας δεν αρκεί μόνο η δύναμη των αξιών μας, αλλά απαιτείται και η ισχύς της ίδιας της χώρας», τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της Ελλάδας σε τομείς όπως η άμυνα, η διπλωματία, η οικονομία και η κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, χαρακτηρίζοντάς την εθνικό ζητούμενο σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση της κυβέρνησης για τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να έχουν ουσιαστική και ισότιμη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Όπως είπε, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι συνεχίζεται με σταθερότητα και επιμονή η προσπάθεια αντιμετώπισης του «βαθέος κράτους», της γραφειοκρατίας και των χρόνιων δυσλειτουργιών. Όπως σημείωσε, εφαρμόζονται μικρές αλλά και μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα και καθιστούν το κράτος πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι έως το τέλος του μήνα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα διαπιστώσουν στις αποδοχές τους τις φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε πραγματικές αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς. Όπως είπε, το μέτρο αυτό αποτελεί σημαντική ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια, ένα φαινόμενο που πλήττει όλες τις χώρες.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή «μαγικές» λύσεις, υπάρχει όμως μια σταθερή στρατηγική επιλογή: η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η στήριξη της εργασίας και η σταδιακή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με ρεαλισμό και υπευθυνότητα.