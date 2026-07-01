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Μητσοτάκης για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: «Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων»

«Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα», γράφει στα social media - Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού

The LiFO team
The LiFO team
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΗΤΕΡΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο επιβεβαίωσε τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό της σε μία από τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Λίγη ώρα με την ανακοίνωση του θανάτου της 70χρονης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία ανάρτηση στα social media, καταδικάζοντας «τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή».

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.

Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.

Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».
 

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε στις 18:50. Η γυναίκα νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, μετά από την εμπρηστική επίθεση, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στην πυλωτή της πολυκατοικίας τους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου: «Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50».

Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική με εγκαύματα στα κάτω άκρα και στα χέρια. Ο πατέρας της επίσης νοσηλεύεται, ωστόσο αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, όπως και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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