Μητσοτάκης για τον χαμό των τριών πυροσβεστών: Η Πολιτεία τους τιμά και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχική του τοποθέτησης στο υπουργικό συμβούλιο, εξέφρασε τη θλίψη του για τον χαμό των τριών πυροσβεστών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει την οχύρωση της προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή.

«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Γαλλία και Ισπανία αντιμετωπίζουν mega πυρκαγιές, τους συνδράμαμε. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Canadair, η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο το 2028. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες, ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή», πρόσθεσε.

Μητσοτάκης: Ενδιαφέρουσα κινητικότητα για το Κυπριακό

Αναφορικά με την κινητικότητα στο Κυπριακό, με αφορμή την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως «στοίχημα διαρκείας» το ζήτημα του κυκλοφοριακού. Όπως είπε, «επί δεκαετίες η χώρα μας θρηνεί χαμένες ζωές στην άσφαλτο. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες, πλέον, αποδίδουν. Μέσα στο καλοκαίρι, θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς».