Μητσοτάκης για την επίθεση της Χαμάς: Δεν ξεχνάμε - Ο λαός του Ισραήλ έχει δικαίωμα να ζει με ασφάλεια

Δεν ξεχνάμε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ο λαός του οποίου έχει δικαίωμα να ζει με ασφάλεια, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social meda.

Ο πρωθυπουργός έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά για τη συμπλήρωση ενός έτους από το τρομοκρατικό χτύπημα κατά του Ισραήλ: «One year after the horrific terrorist attacks of October 7th, we do not forget. The people of Israel have the right to live with security. We also repeat our call for the immediate release of all hostages».

Ανεπίσημη μετάφραση: «Έναν χρόνο μετά τα φρικτά τρομοκρατικά χτυπήματα της 7ης Οκτωβρίου, δεν ξεχνάμε. Ο λαός του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε επίσης την έκκλησή μας για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».



Με πληροφορίας ΑΠΕ - ΜΠΕ