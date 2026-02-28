Μητσοτάκης για Τέμπη: «Τρία χρόνια από το δυστύχημα που πλήγωσε όλους τους Έλληνες»

Ανάρτηση για την επέτειο των τριών χρόνων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, τονίζοντας μεταξύ άλλων το κοινό αίτημα για δικαιοσύνη και την αυστηρή αλλά αμερόληπτη απόδοση ευθυνών στη δίκη που ξεκινά τον Μάρτιο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να μείνουν ενωμένοι και να αγνοήσουν όσους εκμεταλλεύτηκαν την τραγωδία διαδίδοντας ψέματα ή φήμες.

Η ανάρτηση τονίζει επίσης τον σεβασμό προς τα θύματα και τη σημασία να μάθουμε από το περιστατικό ώστε να μην επαναληφθεί.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για τα Τέμπη

«Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα.

Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος.

Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.