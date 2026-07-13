Μητσοτάκης από Σκαραμαγκά: Μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις στην Αττική - Υπεγράφη η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα έργο, το οποίο ανέλαβε το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 36 μηνών.

Ο πρωθυπουργός παρέστη στην εκδήλωση όπου υπογράφηκε η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, έργο που θα βελτιώσει ουσιαστικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα τις αναπτυξιακές της δυνατότητες.

Το έργο περιλαμβάνει πέντε μεγάλες παρεμβάσεις, σε έκταση περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, οι οποίες θα αποτελούν μέρος ενός ενιαίου και λειτουργικού συγκοινωνιακού συστήματος: την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω προς την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, την κατασκευή νέου Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά που θα συνδέει την Δυτική Περιφερειακή με την Αθήνα και το Σχιστό, την αναβάθμιση του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, την υλοποίηση του νέου Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων ώστε να καταργηθεί ο επιβαρυμένος υφιστάμενος ισόπεδος κόμβος, και την κατασκευή Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου, μέσω του οποίου η Δυτική Περιφερειακή θα συνδεθεί με τα διυλιστήρια και την Κόρινθο.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα το ενέταξε στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τις μεγάλες υποδομές της χώρας, συνδέοντάς το με άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και με τις παρεμβάσεις που προωθούνται για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο.

Μητσοτάκης για Σκαραμαγκά: Θα διευκολύνει τη σύνδεση του Πειραιά με την Αττική Οδό

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε την εικόνα του Βοτανικού Κήπου με την καθημερινότητα στην περιοχή του Σκαραμαγκά, σημειώνοντας ότι κάθε πρωί τα δελτία κυκλοφορίας αναφέρονται στα προβλήματα που καταγράφονται στην περιοχή. Όπως είπε, η εικόνα που συναντά κανείς περνώντας από τον Σκαραμαγκά «είναι η εικόνα μιας περιοχής στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος», ενώ χαρακτήρισε τα δύο ημιτελή τούνελ χαρακτηριστικό παράδειγμα έργων που εγκαταλείφθηκαν λόγω πλημμελούς σχεδιασμού και της δημοσιονομικής κρίσης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής ήταν από τα πρώτα ζητήματα που του είχαν θέσει οι κάτοικοι όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στη Β΄ Αθηνών. «Τα έφερε έτσι η ζωή που δεν είμαι πια βουλευτής του Δυτικού Τομέα αλλά πρωθυπουργός και έχω σήμερα τη μεγάλη τιμή να παρίσταμαι στην υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση αφορά όχι μόνο τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική αλλά συνολικά το Λεκανοπέδιο.

Φωτ: Eurokinissi

Φωτ: Eurokinissi

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα στα βαρέα οχήματα να κινούνται χωρίς να επιβαρύνουν το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Παράλληλα σημείωσε ότι η παρέμβαση συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία, όπως είπε, εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου, προσθέτοντας ότι τέτοιες επενδύσεις απαιτούν σύγχρονες υποδομές.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάρκεια κατασκευής του έργου προβλέπεται στους 36 μήνες, εκφράζοντας την ελπίδα να ολοκληρωθεί ακόμη νωρίτερα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι κατά την περίοδο των εργασιών θα υπάρξει προσωρινή κυκλοφοριακή επιβάρυνση, σημειώνοντας ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι επιπτώσεις να περιοριστούν στο ελάχιστο. «Μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση που θα προκαλέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ενέταξε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο ευρύτερο πρόγραμμα υποδομών της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 προωθούνται έργα που παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες. Όπως είπε, η κυβέρνηση προχωρά στην ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων, διορθώνοντας «ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών».

Μητσοτάκης: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Όπως ανέφερε, ο νέος οδικός άξονας θα αποτελέσει έναν δεύτερο διάδρομο που θα συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα μέσω της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, καθώς και στο Flyover της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έργα υψηλής τεχνικής δυσκολίας, τα οποία, όπως είπε, υλοποιούνται από Έλληνες μηχανικούς και εργαζόμενους.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λεκανοπεδίου». Όπως είπε, η αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων τόσο στις οδικές όσο και στις συγκοινωνιακές υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων στις βασικές γραμμές, στην πρόοδο της κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό, αλλά και στην επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε προσωπική του δέσμευση. Παράλληλα έκανε λόγο για τον σχεδιασμό νέων οδικών έργων στην Αττική, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευχή να επιστρέψει το 2029 για την παράδοση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά στην κυκλοφορία, καλώντας την ανάδοχο εταιρεία να ολοκληρώσει το έργο πριν από τη λήξη του συμβατικού χρονοδιαγράμματος. «Ξεπεράστε τα χρονοδιαγράμματα προς τη σωστή πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι εννοεί την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και όχι την παράτασή του.

Σημειώνεται πως ανάδοχος του έργου είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ που επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το τελευταίο βήμα έγινε πριν από λίγες μέρες, καθώς ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας πέρασε από τη Βουλή τη σύμβαση για τον κόμβο και πλέον το έργο προχωράει.

Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο Πεδίο, ενώ γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού - Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας Λεωφόρου Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Επίσης, το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, ως μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά.

Φωτ: Eurokinissi

Φωτ: Eurokinissi

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σεβασμιώτατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί φίλοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, της Β’ εκλογικής περιφέρειας Πειραιά,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία πολύ ενδιαφέρουσα αντίστιξη μεταξύ της ηρεμίας που επικρατεί σε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο, εν πολλοίς άγνωστο στους κατοίκους του λεκανοπεδίου, και του χάους που συχνά συναντούμε, ειδικά τις ώρες αιχμής, στο οδικό δίκτυο πέριξ του Βοτανικού Κήπου.

Ναι, και εγώ κάθε πρωί όταν ακούω ραδιόφωνο, περίπου με μία μονοτονία, με μία ρουτίνα, επαναλαμβάνονται τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα πέριξ της περιοχής του Σκαραμαγκά και τολμώ να πω ότι και η εικόνα την οποία αντικρίζουμε κάθε φορά που περνάμε από αυτή την περιοχή, είτε πηγαίνοντας προς την Ελευσίνα είτε εισερχόμενοι προς την Αττική, είναι μία εικόνα μίας περιοχής στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος.

Είναι εικόνα μιας Δυτικής Αττικής και μιας Δυτικής Αθήνας παρατημένης και ίσως τίποτα δεν συμβολίζει καλύτερα αυτή την παραίτηση, από δύο τούνελ, τα οποία σκάφτηκαν κάποια στιγμή στο παρελθόν, μόνο για να παραμείνουν ημιτελή, λόγω πλημμελούς σχεδιασμού και έλλειψης χρηματοδότησης, όταν η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγάλη δημοσιονομική κρίση.

Και παλιοί φίλοι, αγαπητέ Δημήτρη, θυμούνται ότι όταν πρώτη φορά πολιτεύτηκα εδώ, στην τότε ενιαία Β΄ Αθηνών -τα θυμάσαι κι εσύ καλά, Νίκο-, από τα πρώτα ζητήματα τα οποία μου ετέθησαν τότε, ως απλός Βουλευτής, ήταν «τι θα κάνουμε με αυτό το μεγάλο εκκολαπτόμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα πέριξ της περιοχής του Σκαραμαγκά».

Και τα έφερε έτσι η ζωή, που δεν είμαι πια Βουλευτής Β΄ Αθηνών, Δυτικού Τομέα, αλλά Πρωθυπουργός και έχω σήμερα τη μεγάλη τιμή να παρίσταμαι στην υπογραφή ενός εξαιρετικά -το τονίζω αυτό, εξαιρετικά- σημαντικού έργου, όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα, για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Και πράγματι, θέλω να το πω ότι το έργο αυτό είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να το υπογράψουμε λόγω της υπομονής και της επιμονής του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος συνέχεια αναδείκνυε την πολύ μεγάλη σημασία του και την ανάγκη, προφανώς, να εξασφαλιστούν εθνικοί πόροι, προκειμένου το έργο αυτό επιτέλους να δρομολογηθεί.

Για τη σημασία του έργου δεν θα πω πολλά, νομίζω ότι ειπώθηκαν όλα από τους προλαλήσαντες, αλλά σκεφτείτε και μόνο ότι η Δυτική Περιφερειακή του Αιγάλεω ήταν και είναι ουσιαστικά ημιτελής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου, που μετατρέπεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε κέντρο logistics, σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο ευρωπαϊκής, τολμώ να πω, παγκόσμιας εμβέλειας.

Προφανώς τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, υποδομές οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, σε 36 μήνες από τώρα, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Δημήτρη, ελπίζω -γιατί όχι- και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση την οποία θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου.

Φωτ: Eurokinissi

Φωτ: Eurokinissi

Θέλω να τονίσω κι εγώ κάτι το οποίο είπε ο Νίκος: είναι προφανές ότι όταν υλοποιούμε ένα τόσο μεγάλο έργο θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μαζί με τους αναδόχους, ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Και πιστεύω ότι οι κάτοικοι αλλά και όσοι περνάνε από αυτόν τον δρόμο θα δείξουν την απαραίτητη υπομονή, διότι θα μπορούν να προσδοκούν στην ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο πράγματι θα αλλάξει συνολικά τη ζωή σε αυτή την περιοχή.

Έχουμε εμπειρία από το να δρομολογούμε τέτοια περίπλοκα έργα. Εμπειρία την οποία αποδείξαμε στην πράξη ότι διαθέτουμε, στο εξαιρετικά σύνθετο έργο του Flyover στη Θεσσαλονίκη, το οποίο και αυτό ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2027.

Οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα γι’ αυτή την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι διαχρονικά, από το 2019 -και να χαιρετίσω εδώ και την παρουσία του Χρήστου Σταϊκούρα-, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών.

Και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά ως προς τις οδικές υποδομές, εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Σε λίγες μέρες από τώρα θα βρεθούμε στα Γρεβενά, θα βρεθούμε στη Δυτική Μακεδονία για να παραδώσουμε, ολοκληρωμένο πια, έναν από τους πιο σημαντικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας, τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της ηπειρωτικής Ελλάδος, τον Ε65, ο οποίος συνδέει τη Δυτική Μακεδονία με τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Ουσιαστικά η χώρα αποκτά έναν δεύτερο εναλλακτικό οδικό διάδρομο που συνδέει τον βορρά και τον νότο.

Προχωρούν πολλά άλλα μεγάλα έργα, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης.

Και βέβαια, δεν σταματούμε και όσον αφορά τις βασικές υποδομές του λεκανοπεδίου. Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο λεκανοπέδιο.

Η κυβέρνηση αυτή έχει επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Νομίζω ότι όλοι σας διαπιστώνετε ήδη την εικόνα των καινούργιων λεωφορείων, που έρχεται να δώσει μία πολύ μεγάλη ανακούφιση στους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς: λεωφορεία σύγχρονα, ηλεκτρικά, φιλικά προς το περιβάλλον, προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία.

Αλλά προφανώς δεν αρκεί μόνο να αυξήσουμε τον αριθμό των λεωφορείων, πρέπει να αυξήσουμε και τη συχνότητά τους, κάτι το οποίο ήδη γίνεται στις γραμμές κορμού.

Ταυτόχρονα, προχωρούν τα άλλα μεγάλα έργα υποδομής: η Γραμμή 4 του Μετρό, η επέκταση του Μετρό στη Δυτική Αθήνα -προσωπική μου δέσμευση την οποία σκοπεύω να τηρήσω στο ακέραιο.

Αλλά, και να κλείσω με αυτό, ο σχεδιασμός για τα μελλοντικά οδικά έργα της Αττικής. Αναφέρθηκε ο Χρίστος σε ένα έργο το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ως προς την ανακούφιση που θα προσφέρει στους οδηγούς -ίσως το μόνο κατασκευαστικό λάθος το οποίο έγινε στον σχεδιασμό της Αττικής Οδού-, και αναφέρομαι στην έξοδο από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, όπου δυστυχώς γίνεται ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, διότι οι δύο λωρίδες ουσιαστικά γίνονται μία.

Φωτ: Eurokinissi

Μπορούμε να το διορθώσουμε, θα το διορθώσουμε. Αυτό θα δώσει μία πολύ μεγάλη ανακούφιση στους οδηγούς οι οποίοι θα κινούνται από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα.

Αλλά βέβαια κοιτάμε και στο μέλλον, κοιτάμε πιο μπροστά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση, με ταχύτατους ρυθμούς, ωριμάζει ένα έργο το οποίο νομίζω θα αλλάξει τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να βλέπουμε την κίνηση στο λεκανοπέδιο, και αυτό δεν είναι άλλο από την οδική σύνδεση της Ελευσίνας με τα Οινόφυτα. Θα είναι η πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής.

Είναι το μόνο έργο το οποίο μπορεί να βγάλει τα βαριά φορτηγά ουσιαστικά από τον Κηφισό και να μπορέσει, με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο να εξυπηρετήσει αναπτυξιακά τη δυναμική της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, αλλά να μπορέσει να δώσει και μία μεγάλη ανακούφιση σε αυτούς οι οποίοι κινούνται καθημερινά στον Κηφισό, τα προβλήματα του οποίου τα γνωρίζουμε όλοι.

Κλείνω εκφράζοντας και πάλι την εμπιστοσύνη μου, αγαπητέ Βαγγέλη, κ. Μπενρουμπή, αγαπητέ Δημήτρη, στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Υλοποιούμε πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή ανά την επικράτεια. Αυτά τα έργα τα υλοποιούν ελληνικές εταιρείες. Είναι έργα εξαιρετικά σύνθετα, είναι έργα καινοτόμα ως προς τον τρόπο κατασκευής τους αλλά και τη συνθετότητά τους. Είναι έργα τα οποία υλοποιούνται από Έλληνες μηχανικούς, από Έλληνες εργαζόμενους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει πολύ υπερήφανους.

Και προσβλέπουμε, αγαπητέ Βαγγέλη, να ξεπεράσετε και πάλι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχετε θέσει, προς τη σωστή πλευρά. Εννοώ να τα ξεπεράσετε όχι παρατείνοντας τους 36 μήνες, αλλά ολοκληρώνοντας το έργο ακόμα νωρίτερα, και να ξαναβρεθούμε εδώ, με το καλό, το 2029, δίνοντας στην κυκλοφορία ένα έργο το οποίο θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για τη Δυτική Αττική, για τη Δυτική Αθήνα.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ