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Μητσοτάκης για περικοπή συντάξεων χηρείας μετά την τριετία: Μία ακόμη παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης

«Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την 3ετία, στο 35% όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου», αναφέρει ο πρωθυπουργός

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Facebook Twitter
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση της ΝΔ / Φωτ. ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Στην οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας μετά την τριετία, που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης χωρίς να απαιτηθεί η επιστροφή αναδρομικών ποσών, αποδίδοντας τη συγκεκριμένη παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης στην υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων του ασφαλιστικού συστήματος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: 

«Γυρίζοντας όλη την Ελλάδα και σχεδόν σε κάθε συζήτησή μου, ιδίως με γυναίκες, ένα ζήτημα επανερχόταν συνεχώς: πώς θα προστατευτούν οι συντάξεις χηρείας και αν θα μειωθούν με βάση τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα υπάρξουν αναδρομικές επιβαρύνσεις. Και τι θα συμβεί αν κάποια ή κάποιος λαμβάνει δύο συντάξεις, έχοντας ήδη οργανώσει τη ζωή του. Ένα πρόβλημα που αφορά πάνω από 150.000 πολίτες.

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε, σήμερα. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την 3ετία, στο 35% όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος. Δεν θα χρειαστεί, επίσης, να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ αν υπάρχουν δύο εθνικές συντάξεις αυτές διατηρούνται κανονικά.

Πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι μόνο στο πρώτο τετράμηνο του 2026 το ασφαλιστικό σύστημα ξεπέρασε τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, με ωφέλεια 517.000.000 για το ασφαλιστικό σύστημα, μέσω της γενναίας εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Να, λοιπόν, πώς οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία, ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν. Και να γιατί αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύεται η μόνη δύναμη η οποία με σχέδιο και ορατό έργο στέκεται δίπλα στον πολίτη. Κλείνοντας παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο αύριο. Συνεχίζουμε!».

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