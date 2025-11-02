Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ»

Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε θέματα που αφορούν τη λειψυδρία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Παιδεία, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ανάρτησή του με αναφορά στην περιπέτεια της υγείας του, σημειώνοντας πως νόσησε από κορωνοϊό, ωστόσο με ήπια συμπτώματα που δεν τον εμπόδισαν να συνεχίσει το κυβερνητικό του έργο.

Η νέα πρόσοψη του Πενταγώνου και οι αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αναφερόμενος στην «αναγεννημένη» πρόσοψη του Πενταγώνου, τη χαρακτήρισε «νέο τοπόσημο εθνικής σημασίας» και «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», αφιερωμένη στους 121.692 στρατιώτες που έπεσαν για την πατρίδα. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέο πλαίσιο αποδοχών για περίπου 76.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με αναδρομική ισχύ από 1ης Οκτωβρίου και αυξήσεις κατά μέσο όρο 145 ευρώ τον μήνα.

Η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ «την πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ». Όπως εξήγησε, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση του Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων στην ΑΑΔΕ, με στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των πληρωμών. «Πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ θα απορροφηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ οι αγρότες, όπως διαβεβαίωσε, δεν θα δουν καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις τους.

Παρεμβάσεις για τη λειψυδρία και το νερό

Αναφερόμενος στο ζήτημα της λειψυδρίας, ο πρωθυπουργός παρουσίασε ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των υδροδοτικών υποδομών της χώρας. Κεντρικό έργο αποτελεί το σχέδιο «Εύρυτος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη υδροδότηση της Αττικής.

«Η κυβέρνηση δεσμεύεται για την προστασία του νερού ως υπέρτατου δημόσιου αγαθού», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας πως το 51% των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ έχει επιστρέψει στο ελληνικό Δημόσιο.

Υγεία, οδική ασφάλεια και παιδεία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος «βραχιολάκι» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, που μείωσε τον χρόνο εξυπηρέτησης κατά 65%.

Επιπλέον, στάθηκε στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι το 2025 αναμένεται να είναι η πρώτη χρονιά με σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

Στην Παιδεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διαγραφή περίπου 285.000 «αιώνιων φοιτητών» και στη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Κλείνοντας την ανάρτηση, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά σε έργα υποδομών σε Εύβοια, Λέσβο και Έβρο, αλλά και στην έναρξη της υλοποίησης του έργου αναβάθμισης του Οδικού Σταθμού Κήπων. «Μπαίνουμε στον Νοέμβριο με έργα σε εξέλιξη, μεταρρυθμίσεις που προχωρούν και πολλή όρεξη για δουλειά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα», κατέληξε.