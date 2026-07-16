Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί - Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;»

Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αρχειοθετήθηκαν, ενώ άφησε παράλληλα αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα. Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν ''κυβέρνηση υποδίκων''».

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;»

«Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, επισήμανε ότι «η αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δισ. για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας» και στη συνέχεια κατέληξε: «Πιθανό η διαπραγμάτευση να κλείσει στην Ελληνική Προεδρία, το β΄ εξάμηνο του 2027, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027, οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη και για τις εθνικές προτεραιότητες και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ