Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Σκοπός να το μετατρέψουμε σε χώρο αναψυχής και πρασίνου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ΟΑΚΑ για να επιθεωρήσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του Ολυμπιακού αθλητικού Κέντρου.

Ο πρωθυπουργός μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο ΟΑΚΑ, με σκοπό να εξελιχθεί σε ένα χώρο πρασίνου και αναψυχής.

«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση, που ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρο. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Να αποκτήσουν τα Βόρεια Προάστια έναν ακόμη χώρο πρασίνου», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός δέχτηκε ερώτηση για το αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, όπως ένα Euro ή Μουντιάλ, τονίζοντας ότι «θα έρθει και η ώρα γ'ιαυτό».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews