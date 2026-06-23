Μητσοτάκης για Κτηματολόγιο: Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί

«Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο, ολοκληρώνεται, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί» υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Περιέγραψε το Κτηματολόγιο ως «μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν», προσθέτοντας ότι «στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030».

Σημειώνεται πως στη συζήτηση, με συντονιστή τον δημοσιογράφο του ΕΡΤnews, Απόστολο Μαγγηριάδη, προηγήθηκαν οι ομιλίες του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Πρώτοι στο βήμα ανέβηκαν ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Θάνος Λίπας, και στη συνέχεια η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου.

«Κανένα έργο τέτοιας κλίμακας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς πολιτική βούληση» υπογράμμισε ο κ. Λίπας συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων πως «η ολοκλήρωση κτηματολογίου δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά και τις επόμενες γενιές».

Από τη δική της πλευρά η Γενική Διευθύντρια ανέλυσε τα αποτελέσματα από την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, τονίζοντας πως μειώθηκαν ραγδαία οι εκκρεμότητες, ενώ αποσυμφορήθηκαν υποθέσεις που για χρόνια ταλαιπωρούσαν πολίτες και επαγγελματίες.

Τα μηνύματα Χατζηδάκη, Παπασταύρου και Παπαστεργίου για το Κτηματολόγιο

Σε μια ομιλία που συνδύασε τον πολιτικό απολογισμό με την ανάδειξη της θεσμικής συνέχειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τοποθετήθηκε για την πορεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή πρόοδο ως «δικαίωση» μιας προσπάθειας που ξεκίνησε μέσα από μεγάλες δυσκολίες.

Ξεκίνησε την ομιλία του με μια προσωπική αναφορά στις δυσκολίες του παρελθόντος, αλλά και τη σημειολογία της ημέρας: «Σήμερα εδώ είμαστε σε μια εκδήλωση-σταθμό για ένα έργο που για πολλά χρόνια θεωρούνταν συνώνυμο των καθυστερήσεων και της αποτυχίας. Το Εθνικό Κτηματολόγιο ήταν ένα έργο για το οποίο μιλούσαμε για δεκαετίες, που όλοι αναγνωρίζαμε ότι είναι απαραίτητο, αλλά που για μεγάλο χρονικό διάστημα προχωρούσε με βήματα αργά, αποσπασματικά, συχνά βασανιστικά για τον πολίτη, τον επαγγελματία, την αγορά».

Συνεχίζοντας, τόνισε την αλλαγή σελίδας: «Σήμερα όμως μπορούμε να μιλήσουμε διαφορετικά, διότι πλέον το Κτηματολόγιο περνάει από τη φάση των διαρκών εξαγγελιών στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα πεπραγμένα της θητείας του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, παραθέτοντας συγκεκριμένα δεδομένα: «Στο διάστημα των 18 μηνών που διετέλεσα αρμόδιος υπουργός, αυξήσαμε την κτηματογράφηση από το 28% το καλοκαίρι του 2019, στο 65% τον Δεκέμβριο του 2020 για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Την ίδια περίοδο, τα αναρτημένα δικαιώματα υπερτριπλασιάστηκαν από 2,1 σε 7,4 εκατομμύρια». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο παράδειγμα της πρωτεύουσας: «Κάτι συμβολικό: Την 1η Οκτωβρίου του 2020 ολοκληρώσαμε την ανάρτηση του Κτηματολογίου στον Δήμο Αθηναίων, μετά από 12 χρόνια που είχε ξεκινήσει η σχετική προσπάθεια».

Στη βαθιά τομή που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κτηματολογίου στις σχέσεις κράτους-πολίτη, στάθηκε στην ομιλία του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Παρουσίασε το όραμα της κυβέρνησης για την πλήρη οργάνωση του εθνικού χώρου, ενώ χαρακτήρισε το έργο ως «ιστορική μεταρρύθμιση» που υπερβαίνει ακόμη και τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ο κ. Παπασταύρου ξεκίνησε την τοποθέτησή του συνδέοντας την ακίνητη περιουσία με τον εθνικό σχεδιασμό: «Το Κτηματολόγιο, η χωροταξία και η πολεοδομία είναι οι τρεις αλληλένδετοι πυλώνες για την οργάνωση του χώρου και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Και τα δύο αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη». Όπως τόνισε, η προσπάθεια αυτή έρχεται να διορθώσει παθογένειες ετών: «Αποτελεί μια ιστορική μεταρρύθμιση γιατί έρχεται να διορθώσει έναν αναχρονισμό, μια διαχρονική υστέρηση. Στην περίπτωση του Ελληνικού Κτηματολογίου, δεν φτάσαμε απλώς στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τον ξεπεράσαμε», ανέφερε, επικαλούμενος και τη διεθνή αναγνώριση του έργου από τη Microsoft.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε με γλαφυρότητα στην πρότερη κατάσταση, συγκρίνοντάς την με το σήμερα: «Για δεκαετίες η Ελλάδα πορεύτηκε χωρίς ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής. Ποιος ασκούμενος δικηγόρος δεν θυμάται τις πρώτες του επαφές με το υποθηκοφυλακείο, με τη σκόνη, με τους φακέλους; Όλο αυτό δημιουργούσε μια ολιγωρία απέναντι στους πολίτες, τους επαγγελματίες, τους επενδυτές. Αυτή η εικόνα σήμερα αλλάζει». Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η μετάβαση στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud) και η αναδιοργάνωση των διαδικασιών μετασχηματίζουν το Κτηματολόγιο σε έναν οργανισμό που παρέχει «καθαρή εικόνα, διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα στις συναλλαγές».

Στην εντυπωσιακή πρόοδο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο υπουργός παρουσίασε τα επιτεύγματα του φορέα, εστιάζοντας στην ασφάλεια δικαίου και την ταχύτητα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Ο κ. Παπαστεργίου ξεκίνησε με μια προσωπική αναδρομή, τονίζοντας τη μεγάλη διάρκεια του έργου: «Ήμουν φοιτητής στο Πολυτεχνείο όταν ξεκίνησε και μάλιστα η περιοχή μου, τα Τρίκαλα, ήταν από τις πρώτες περιοχές που είχαν ξεκινήσει τότε να κτηματογραφούνται. Τριάντα χρόνια πέρασαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση είναι εδώ για να τελειώνει δουλειές και να παραδίδει έργα χρήσιμα και απαραίτητα». Υπογράμμισε την ταχύτητα με την οποία καλύφθηκε το χαμένο έδαφος τα τελευταία χρόνια: «Κάθε ακίνητο στη χώρα σήμερα έχει τον κτηματολογικό του αριθμό, έχει ΚΑΕΚ. 'Αρα ασφάλεια δικαίου. Ξέρουμε πλέον ποιος έχει, πού το έχει. Δεν ήταν τόσο εύκολο ούτε αυτονόητο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2019 η κτηματογράφηση ήταν μόλις στο 38% και τώρα έχει φτάσει το 99%».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα στοιχεία για την ψηφιοποίηση των αρχείων: «Επειδή έχουμε χάσει πλέον τον αριθμό και τα μεγέθη μάς ξεφεύγουν, ψηφιοποιήσαμε 612 εκατομμύρια σελίδες από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων. Αν βάλουμε τη μία σελίδα δίπλα στην άλλη, κάνουν τέσσερις φορές τον γύρο του κόσμου. Αυτό δείχνει το μέγεθος της δουλειάς που έγινε».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην τεχνική αναβάθμιση του φορέα και τη χρήση AI: «Τα 300 Terabyte αρχείων και οι 100 εφαρμογές του Κτηματολογίου βρίσκονται πλέον στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud), διασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία ακόμα και σε ώρες αιχμής. Παράλληλα, το Κτηματολόγιο ήταν από τους πρώτους φορείς που έβαλε την Τεχνητή Νοημοσύνη. Εκεί που ένας νομικός ήθελε ώρες για να ξεφυλλίσει ένα συμβόλαιο 100 σελίδων, πλέον αυτή η δουλειά γίνεται σε ελάχιστα λεπτά». Για τη σημασία της ψηφιοποίησης στη διαφάνεια, ο κ. Παπαστεργίου μετέφερε μια στιχομυθία των εργαζομένων: «Μου έμεινε ένας διάλογος υπαλλήλων του Κτηματολογίου που έλεγαν "ρε συ, αυτά που κάνουν τώρα με την ψηφιοποίηση, την έχουμε βρει δύσκολα". Αυτή είναι η επιτυχία: η ψηφιοποίηση φέρνει διαφάνεια».