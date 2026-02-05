Μητσοτάκης για Χίο: «Το Λιμενικό Σώμα δεν είναι επιτροπή υποδοχής»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Foreign Policy και μεταξύ άλλων μίλησε για την τραγωδία στη Χίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που απαιτεί πλήρη και διαφανή διερεύνηση.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η προκαταρκτική ενημέρωση που έχει λάβει κάνει λόγο για σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με μικρότερο σκάφος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη γιατί συνέβη αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι άνθρωποι βρέθηκαν στη θάλασσα, κάποιοι διασώθηκαν, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αναμένει την ολοκλήρωση της έρευνας και ότι η πλήρης εικόνα των γεγονότων θα προκύψει αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά συνδέονται συχνά με τη δράση διακινητών και τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες μεταφοράς ανθρώπων, με υπερφορτωμένα σκάφη χωρίς σωστικά μέσα. Παράλληλα, τόνισε ότι το Λιμενικό Σώμα έχει διττή αποστολή: αφενός την προστασία των συνόρων και αφετέρου τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς τη δράση του Λιμενικού, τα θύματα σε αντίστοιχα περιστατικά θα ήταν πολύ περισσότερα. Παράλληλα, τόνισε χαρακτηριστικά πως το «Λιμενικό Σώμα δεν είναι επιτροπή υποδοχής»

«Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια», διαβεβαίωσε, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία οφείλει να αποσαφηνίσει κάθε πτυχή της τραγωδίας.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση, καθώς εδώ και χρόνια δαπανά πάνω από το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, ποσοστό που σήμερα ξεπερνά το 3%. Όπως σημείωσε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να αντιλαμβάνονται πιο έντονα την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας μόλις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη συζήτηση για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι, έστω και με καθυστέρηση, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνωρίζουν πλέον πως η ενίσχυση της άμυνας αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ