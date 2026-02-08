Μητσοτάκης για Χίο: Αυστηροποιούνται οι ποινές για τους διακινητές

Στο ζήτημα της προστασίας των συνόρων και της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο.

Όπως τόνισε, τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της χώρας δεν αποτελούν μόνο πύλες επισκεπτών, εμπορίου και οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και διαδρόμους που εκμεταλλεύονται αδίστακτα κυκλώματα διακινητών, αδιαφορώντας πλήρως για την ανθρώπινη ζωή.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να μένει ασυγκίνητος μπροστά στην απώλεια τόσων ανθρώπων, σημειώνοντας πως η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος έχει ήδη ξεκινήσει και θα διεξαχθεί με απόλυτη διαφάνεια. Παράλληλα, στάθηκε στην αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, τα οποία, όπως ανέφερε, επιτελούν πατριωτικό καθήκον φυλάσσοντας τα θαλάσσια σύνορα και σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Επανέλαβε ότι η Πολιτεία επιδεικνύει και θα συνεχίσει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα διακινητών. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους διακινητές, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζει κανόνες για την οργανωμένη και νόμιμη μετανάστευση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ΜΚΟ, διευκρινίζοντας ότι δεν ποινικοποιείται η δράση τους, αλλά η εγκληματική συμπεριφορά φυσικών προσώπων που ενδεχομένως δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο τέτοιων οργανώσεων και δεν μπορούν να διατηρούν προνομιακές σχέσεις με το κράτος. Όπως σημείωσε, η κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό βασίζεται σε σαφείς κανόνες, συνέπεια και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, συνδυάζοντας τη φύλαξη των συνόρων, τη διπλωματία και την αποφασιστική αντιμετώπιση των διακινητών, με πλήρη στήριξη στο έργο του Λιμενικού Σώματος.

Εθνικό Απολυτήριο: Ανοίγει ο διάλογος

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μέσα στον Φεβρουάριο ανοίγει ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του Λυκείου. Όπως τόνισε, επιδίωξη της κυβέρνησης είναι το Λύκειο να αποκτήσει σταδιακά μεγαλύτερη εκπαιδευτική αξία και αυτοτέλεια και να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως μηχανισμός προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Η κατεύθυνση της συζήτησης αφορά ένα σχολείο ουσιαστικής μάθησης, που θα προσφέρει στους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για το επόμενο βήμα τους, είτε αυτό είναι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είτε η ένταξη στην αγορά εργασίας. Ο διάλογος, όπως επισημάνθηκε, δεν ξεκινά από μηδενική βάση, καθώς θα αξιολογηθούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το 2019. Ωστόσο, το επίκεντρο θα είναι το μέλλον του Λυκείου: ένα σχολείο που δεν περιορίζεται μόνο στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά προετοιμάζει τα παιδιά συνολικά για τη ζωή στη νέα εποχή.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές που εξετάζονται δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται. Εφόσον προχωρήσουν, οι όποιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από την Α’ Λυκείου το σχολικό έτος 2027–2028.

Όπως υπογράμμισε, το «Νέο Δημόσιο Σχολείο» δεν αποτελεί απλώς ένα σύνθημα, αλλά έναν εθνικό στόχο και ένα στοίχημα που αξίζει να κερδηθεί συλλογικά.