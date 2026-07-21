Μητσοτάκης για Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Σκοπός η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας

Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωιδκούς και τα οφέλη της ανάπτυξης διαχέονται προς όφελος όλων των Ελλήνων», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 στο Ωδείο Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για απαραίτητο συντονισμό της εθνικής στρατηγικής, επισημαίνοντας ότι «από τώρα ως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μιά Ευρώπη που αλλάζει, εάν θα πετύχουμε την πραγματική σύγκλιση ή εάν θα παραμείνουμε στην κατηγορία των χωρών που λαχανιάζουν και κυνηγούν τις περισσότερο αναπτυγμένες οικονομίες».

Μητσοτάκης για Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: «Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα»

Υπενθύμισε ότι έχει ξεκινήσει σκληρή διαπραγμάτευση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και τόνισε: «Εγώ προσωπικά έχω θέσει τον πήχη ψηλά, ενόψει και του προεκλογικού προγράμματος που ξεδιπλώνεται στη ΔΕΘ με καλύτερη αξιοποίηση ευρωπαικών πόρων και πρόκληση την υλοποίηση των μεγάλων έργων για την επόμενη τετραετία».

«Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις. Η δύσκολη δουλειά ξεκινά τώρα. Το 2030 η Ελλάδα μπορεί και θα είναι μια καλύτερη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και κλείνοντας την ομιλία, ο πρωθυπουργός είπε: «Θέλω να κρατήσετε από τη σημερινή εκδήλωση την αισιοδοξία για τη δυνατότητα για μεγάλο αναπτυξιακό άλμα».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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