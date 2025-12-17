Μητσοτάκης για αγρότες: «Είμαι αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εκτόνωση της κατάστασης»

Στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβη το πρωί της Τετάρτης (17/12), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Ξεκινώντας από το θέμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης, τα οποία –όπως είπε– κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και λαμβάνουν υπόψη δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Εξέφρασε την ελπίδα ότι, ενόψει των Χριστουγέννων, θα υπάρξει θετική ανταπόκριση και ότι τα μπλόκα θα απομακρυνθούν σύντομα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική δραστηριότητα της χώρας ούτε το δικαίωμα των πολιτών να μετακινηθούν για τις γιορτές. Δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για εκτόνωση της κατάστασης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, που υπερψηφίστηκε, τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια. Επισήμανε ότι οι συντάξεις Ιανουαρίου θα προκαταβληθούν από την Παρασκευή και θα ενσωματώνουν τις προγραμματισμένες αυξήσεις, ενώ συνταξιούχοι με «παγωμένες» αποδοχές λόγω προσωπικής διαφοράς θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις. Πρόσθεσε ότι οι μειώσεις φόρων θα ενισχύσουν περαιτέρω το καθαρό εισόδημα πολλών πολιτών.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα μπορεί πλέον να παράγει υγιή πλεονάσματα και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα, κάτι που –όπως είπε– αναγνωρίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε τη στήριξη της Ελλάδας προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην πορεία τους προς την ΕΕ, αλλά και τις συζητήσεις για την Ουκρανία και τη χρηματοδότησή της. Τέλος, έθεσε ως προτεραιότητα την ανάγκη για ευρωπαϊκή λύση στο στεγαστικό, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, ιδίως για όσους ζουν στο ενοίκιο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός:

«Είχαμε μια μακρά κοινοβουλευτική ημέρα χθες με την υπερψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Ξέρετε ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο προϋπολογισμός.

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας, των οποίων οι συντάξεις του Ιανουαρίου θα αρχίσουν να προκαταβάλλονται από αυτήν την Παρασκευή, θα δούνε και τις αυξήσεις τις προγραμματισμένες για το 2026. Όσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες αυξήσεις. Και όσοι και είναι αρκετοί αυτοί που θα ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων, θα έχουν μια πρόσθετη ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα τους.

Και βέβαια, καθώς από τον Ιανουάριο θα ξεδιπλώνονται οι πολιτικές στις οποίες έχουμε ήδη αποφασίσει, εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν μια όχι αμελητέα στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος τους μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουμε ήδη νομοθετήσει.

Αυτή είναι η φιλοσοφία του προϋπολογισμού.

Έχουμε τη δυνατότητα πια να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Είναι εξάλλου κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε και από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης με την επιλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup, κάτι το οποίο πριν από κάποια χρόνια θα φαινόταν, για να είμαστε ειλικρινείς, περίπου ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ταυτόχρονα, είχα την ευκαιρία και χθες να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης τα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνουν υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέσει και θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα.

Πρέπει να λάβουν και αυτοί υπόψη το γεγονός ότι όσο και αν είναι τα αιτήματά τους, δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν, μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον να επιστρέψει στο χωριό του για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εκτόνωση αυτής της κατάστασης.

Τέλος, να σας ενημερώσω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο όπως σας είπα θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα με τη συνάντηση με τους ηγέτες των δυτικών Βαλκανίων. Η βούληση της Ελλάδας να σταθεί στο πλευρό των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στη διαδρομή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένη.

Ο πήχης για τις χώρες αυτές έχει μπει ψηλά. Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι σημαντικές, αλλά η Ελλάδα έχει στρατηγικό όφελος από το να είναι πρωταγωνιστής στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας για όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών πόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά θα έχουμε και μια πρώτη συζήτηση για κάτι το οποίο μας αφορά όλους άμεσα,

τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα έχω την ευκαιρία και πάλι να θέσω τις εθνικές προτεραιότητες για τη διατήρηση των πόρων, της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά να βάλω και εγώ στο τραπέζι της συζήτησης την ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, όχι απλά εθνική απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο πια δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό.

Εξαγγείλαμε κάποια πρόσθετα μέτρα χθες, αλλά είναι σαφές ότι στο χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα συμφωνηθεί, θα πρέπει να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την υποστήριξη κυρίως των συμπολιτών μας, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νοίκι.