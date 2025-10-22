Με αναφορά στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

«Σήμερα η μέρα ξημέρωσε και συναισθηματικά συννεφιασμένη» τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ίσως ο πιο σπουδαίος τραγουδοποιός της γενιάς του ενώ ήταν ταυτόχρονα κι ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης που δεν δίσταζε να εκφράσει την άποψή του για τα κοινά και μας ζητούσε πάντα με ειλικρίνεια ως λαός να κοιταχτούμε στον καθρέφτη.

«Προσωπικά με τίμησε με τη φιλία του οπότε αισθάνομαι ιδιαίτερη στεναχώρια σήμερα και σε βαθύ προσωπικό επίπεδο αν μπορώ να πω μια κουβέντα, αυτή θα ήταν ότι ίσως κατάφερε να μας ενώσει στον θάνατό του και να σκεφτούμε λίγο ότι η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου ταυτίστηκε ουσιαστικά με την πορεία της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας με τα πλεονεκτήματά μας, με τα μειονεκτήματά μας και ας πάρουμε ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο αλλά και συλλογικά δύναμη από τους στίχους του για να κοιτάξουμε μπροστά με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι αυτό θα μας ζητούσε και ο ίδιος να κάνουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο Δένδιας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

Περνώντας στο θέμα της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Θα πρέπει να σταθούμε στο αυτονόητο της διάταξης, την ανάγκη της προστασίας ενός χώρου εθνικής μνήμης. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Αντίστοιχα μνημεία υπάρχουν παντού που προστατεύονται και τα σέβεται η ίδια η κοινωνία χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ δυστυχώς στα πλαίσια της ελληνικής ιδιαιτερότητας αυτό δεν καταφέραμε να το πετύχουμε και αναγκαζόμαστε να φέρουμε μία ρύθμιση η οποία κατά την άποψή μου εμπεδώνει απλά την κανονικότητα».

Πρόσθεσε ότι είναι το προφανές ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού. «Έναν τέτοιο χώρο έχουμε στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε δεύτερο. Ενώ ο καθένας μπορεί να διαδηλώνει και να διαμαρτύρεται με όποιον τρόπο επιθυμεί στα πλαίσια του νόμου οπουδήποτε αλλού» υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι «περνώντας από το Σύνταγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα κι αυτός ήταν και ο σκοπός αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας» και τονίζοντας ότι θεωρεί πως «σε αυτό συμφωνεί και η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών».

«Από 'κει και πέρα ο υπουργός Άμυνας με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο» ανέφερε. Τόνισε ότι κι άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν και ότι δεν είθισται πάντα να παρίστανται όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Όπως είπε, αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον «είναι να δούμε αν μπορούμε να δούμε το μνημείο με μια φρέσκια ματιά διότι πράγματι ποιο είναι το πρόβλημα στο μνημείο αυτό; Ότι ουσιαστικά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια πού αρχίζει το μνημείο και πού τελειώνει -θα έλεγα- ο δημόσιος χώρος της πλατείας. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε μία λύση για αυτό που να προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια την έναρξη του μνημείου και το τέλος της πλατείας». Επεσήμανε δε ότι αυτή είναι μία ιδέα που σκοπεύει να τη συζητήσει με τον υπουργό και ότι το υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις για το πώς μπορεί να αναδειχθεί και να προστατευθεί το μνημείο.

Μητσοτάκης για Τέμπη: «Η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια δήλωσε: «Και γιατί δεν θα δίναμε τη δυνατότητα στους νεκρούς από τη Μάνδρα, το Μάτι ή όποια άλλη τραγωδία να κάνουν το ίδιο. Και πού σταματάει τελικά αυτό; Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού η οποία μάλιστα δεν ξεκίνησε από τους γονείς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξεκίνησαν από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους οι οποίοι εργαλειοποίησαν γονείς για να πετύχουν μία γενικότερη κατάσταση αναταραχής».

Είπε επίσης, ότι το ζήτημα αυτό εγείρει και ορισμένα ευρύτερα ιδεολογικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πολιτικοί χώροι και «αναφέρομαι συγκεκριμένα στον χώρο της Αριστεράς, οικειοποιήθηκαν στο παρελθόν τον δημόσιο χώρο θεωρώντας ότι ο νόμος ο δικός τους είχε κάποιου είδους ιδεολογική υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους». «Το ίδιο φαινόμενο το είδαμε κατά κόρον και στις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό», τόνισε.

Επανέλαβε μετά από σχετική ερώτηση ότι η κυβέρνηση δεν στρέφεται εναντίον κανενός γονιού, αντίθετα συμπάσχει και η Δικαιοσύνη έδωσε λύση στο πρόβλημα με τις εκταφές για να καλυφθούν και οι τελευταίες ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό οποιουδήποτε απελπισμένου γονιού.

«Δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργήθηκε με έναν σκοπό μόνο: να κατηγορηθεί η κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι. Όταν όμως απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο, προφανώς η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Τι είπε για εκλογές και εκλογικό νόμο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι «αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο αντίπαλός μου στην κοινοβουλευτική τάξη των πραγμάτων και το κόμμα το οποίο φαίνεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη απόσταση από τη ΝΔ. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από τη Βουλή. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Διότι θα μπορούσε χθες όντας βουλευτής να συμμετέχει στη συζήτηση και να μην επιλέγει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έως ότου ο κ. Τσίπρας επιλέξει να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να σχολιάζω».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, επισημαίνοντας ότι «μια κατακερματισμένη Βουλή δυστυχώς προσφέρει ευκαιρίες ειδικά σε μικρότερα κόμματα να ακουστούν αν φωνάξουν περισσότερο ή αν πολώσουν περισσότερο». «Αυτό να ξέρετε όμως δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα» είπε, τονίζοντας ότι «στην Ελλάδα είμαστε ίσως σε καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Δεν κάνω συζητήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. «Θέλω όμως να θυμίσω ότι στις εκλογές του 2023 περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών διότι ο κ. Τσίπρας είχε επιλέξει την απλή αναλογική. Και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο και να περάσουμε από αυτήν τη διαδικασία των διπλών εκλογών. Αν ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής είχε εφαρμοστεί στα ποσοστά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης του Μαΐου του 2023 θα είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή» πρόσθεσε.

Και είπε στη συνέχεια: «Ακούω σοβαρούς κατά τεκμήριο ανθρώπους να λένε ότι η χώρα έχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας, διακυβερνησιμότητας. Όχι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα διακυβερνησιμότητας. Η Ελλάδα έχει σταθερή κυβέρνηση και αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Έχει μία κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με καθαρή λαϊκή εντολή μέχρι την άνοιξη του 2027. Δείτε λίγο τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: στη Γαλλία δεν υπάρχει πρακτικά κυβέρνηση, ένα κοινοβούλιο σπασμένο στα τρία και ένας πρόεδρος που δεν μπορεί εύκολα να επιβάλει τις επιλογές του. Στη Γερμανία μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία ξεκίνησε καλά αλλά έχει ζητήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πρωθυπουργός ο οποίος εξελέγη με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ήδη είναι 15 ή 10 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις».

Αντίθετα, όπως τόνισε, μετά από εξήμισι χρόνια στην Ελλάδα έχουμε μία πολιτική δύναμη η οποία είναι ισχυρή και μία κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται με υπερδιπλάσιο σκορ του δεύτερου κόμματος. «Δεν είμαστε πίσω από το πρώτο κόμμα. Έχουμε δυο φορές μεγαλύτερο ποσοστό» είπε και αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, επεσήμανε: «Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ τρεις μήνες πριν τις εκλογές του 2023. Ήταν λίγο πάνω από 30% και τελικά πήραμε 41%. Δε λέω ότι θα γίνει το ίδιο αλλά είναι δύσκολο να κάνει κανείς μία εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος». Η κυβέρνηση, είπε, οφείλει να είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων αλλά βεβαίως δεν εκλέγεται από όλους τους πολίτες, εκλέγεται από τη σχετική πλειοψηφία, όπως ορίζουν οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Απαντώντας για σχόλιο του κ. Βενιζέλου επεσήμανε ότι «μια χαρά μπορεί να κυβερνήσει η κυβέρνηση. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να περνάει νομοσχέδια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική και να εφαρμόζει το πρόγραμμά της. Αν πιστεύει ο κ. Βενιζέλος ή οποιοσδήποτε σχολιαστής ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος γιατί δεν βγαίνει να το πει; Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι επικαλούνται δήθεν θεσμική κρίση ας δουν λίγο την πραγματικότητα σήμερα».

Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 καθώς και ότι δεν υπάρχει στρατηγική διπλών εκλογών.