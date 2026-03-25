Μητσοτάκης για 25η Μαρτίου: «Η Ελλάδα προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά»

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την 25η Μαρτίου

«Ο βοριάς που φύσηξε σήμερα δυνατός στο Σύνταγμα, ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν είτε ζωντανά, είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης, τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Για αυτό το αόρατο νήμα, το οποίο συνδέει τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα.

Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένας φάρος σταθερότητα σε μια εξαιρετικά ταραγμένη εποχή. Μια χώρα η οποία δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, μια δύναμη ειρήνης, μια χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον ελληνισμό της Κύπρου. Όμως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ.

Απαιτείται κάτι ακόμα. Απαιτείται η εθνική ενότητα και τη δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων από τα μικρά, τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θέλω λοιπόν, επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας, να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά.



Η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά. Χρόνια πολλά και πάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.