Μητσοτάκης - Ερντογάν: Το πρόγραμμα της συνάντησης - Οι προσδοκίες και η ατζέντα

Το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ως προς το πρόγραμμα, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει στις 02:15 το μεσημέρι στην Άγκυρα και μία ώρα αργότερα θα γίνει δεκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα ακολουθήσουν κατ’ ιδίαν και διευρυμένες συναντήσεις των αντιπροσωπειών, ενώ στις 17:00 έχουν προγραμματιστεί κοινές δηλώσεις.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων ενδέχεται να τεθεί, ωστόσο δίνουν έμφαση κυρίως στη θετική ατζέντα, όπως το θέμα των θεωρήσεων (βίζες) για Τούρκους πολίτες, αλλά και στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων, με στόχο αυτές να φτάσουν τα 10 δισ. δολάρια το επόμενο διάστημα.

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Η ελληνική αποστολή στην αυριανή συνάντηση

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, πολιτισμού και τουρισμού, ενώ προβλέπεται και η υπογραφή συμφωνιών.

Ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη συνάντηση, δηλώνοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών «έχουν την ικανότητα και την πρόθεση να πάνε ορισμένα ζητήματα, ιδίως των θαλάσσιων οριοθετήσεων, ένα βήμα παραπέρα», ενώ αναφέρθηκε και σε «εσωτερικά ακροατήρια» που, όπως είπε, κάθε ηγεσία καλείται να διαχειριστεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Άγκυρα επικεφαλής πολυμελούς κυβερνητικής αποστολής. Μαζί του θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Μετανάστευσης και Ασύλου, Πολιτισμού, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών δεν βρίσκεται στην επίσημη ατζέντα του Συμβουλίου. «Εφόσον τεθεί, θα συζητηθεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε ουσιαστική συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, η ίδια υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και από αυτές δεν πρόκειται να αποστεί», τονίζοντας ότι σε ζητήματα εθνικού συμφέροντος «δεν υπάρχει περιθώριο υποχωρήσεων».

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι χάρτες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους χάρτες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού Ελλάδας και Τουρκίας. «Για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνοτουρκικών έχουμε επί χάρτου διαμορφωμένες και τοποθετημένες τις θέσεις των δύο πλευρών», αναφέρθηκε στο ΕΡΤnews, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ωριμάσει ακόμη το στάδιο διαπραγμάτευσης για οριοθέτηση.

Σχολιάστηκε επίσης, η πρόσφατη συνέντευξη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μόλις ένα 24ωρο πριν την άφιξη της ελληνικής αποστολής. Όπως ειπώθηκε, η στοχοποίηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, εντάσσεται σε πάγια τουρκική τακτική, με σκοπό τη μετατόπιση ευθυνών.

«Η Τουρκία προσπαθεί να ξεφεύγει από το πραγματικό γεγονός ότι η μη επίλυση των προβλημάτων οφείλεται στην αμφισβήτηση κυριαρχίας», υπογραμμίστηκε, χαρακτηρίζοντας τη σχετική ρητορική επικοινωνιακό και προπαγανδιστικό εργαλείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ευρωπαϊκό σκέλος, με αναφορές στην αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και στη σχέση της Τουρκίας με την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Όπως σημειώθηκε, η Άγκυρα δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο υφίστανται θεσμικά και πολιτικά εμπόδια, μεταξύ άλλων λόγω της μη εφαρμογής του πρωτοκόλλου της τελωνειακής ένωσης προς όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ