Μητσοτάκης: «Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα»

Κλείνοντας τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η συζήτηση ήταν ουσιαστική, με πολλές προτάσεις κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου και με ενεργή συμμετοχή των βουλευτών, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για έντονες αντιπαραθέσεις.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη συνέχισης του διαλόγου και πρότεινε νέα συνεδρίαση τον Ιούλιο, ενόψει και της προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Τόνισε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα έδειξε ενότητα και σοβαρότητα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει «να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα» για να επιτευχθούν οι στόχοι της κυβέρνησης, ενώ επισήμανε ότι «όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν μπορεί να βρίσκεται στην κουζίνα», αναφερόμενος στην ανάγκη ανάληψης ευθύνης και συμμετοχής στις δύσκολες πολιτικές μάχες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κριτική στο εσωτερικό του κόμματος είναι θεμιτή και δεν πρέπει να οδηγεί σε διαχωρισμούς ή χαρακτηρισμούς, ενώ στάθηκε στον ρόλο του βουλευτή σε μια σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία, επισημαίνοντας την ανάγκη θεσμικής ενίσχυσής του και προσεκτικής επεξεργασίας ζητημάτων όπως το εκλογικό σύστημα και ο σταυρός προτίμησης.

Για το κυβερνητικό έργο, ανέφερε ότι το «επιτελικό κράτος» αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση που έχει ενισχύσει τον συντονισμό και τον προγραμματισμό, αν και χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις.

Κλείνοντας, κάλεσε σε ενότητα και συλλογική προσπάθεια, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνέχιση της πολιτικής σταθερότητας και η επίτευξη αυτοδυναμίας, με έμφαση στην οικονομία και στη βελτίωση του κόστους ζωής. Υπογράμμισε ότι, παρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση έχει ήδη πετύχει σημαντικά αποτελέσματα και πρέπει να συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ