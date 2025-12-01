Μητσοτάκης: «Εδώ κάτι αλλάζει» - Η ανάρτησή του για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους

Βίντεο στον πρωθυπουργικό λογαριασμό του TikTok σχετικά με την εκτόξευση των πρώτων πέντε ελληνικών μικροδορυφόρων, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τους δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«5 Αυγούστου 2025. Χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα» περιγράφει αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τρεις μήνες μετά. 28.11.2025. Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει» καταλήγει ο πρωθυπουργός.