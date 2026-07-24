Μητσοτάκης: «Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, υλοποιούμε πλάνο τετραετίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε, για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έχει πλάνο τετραετίας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Open, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα και σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές το 2023».

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τον προγραμματισμό της κυβέρνησης να παραδώσει τα έργα υποδομής για τα οποία έχει δεσμευτεί. «Ο Ε65 είναι ο τελευταίος μεγάλος ηπειρωτικός αυτοκινητόδρομος που παραδίδεται από αυτήν την κυβέρνηση και πιστεύω ακράδαντα ότι θα αλλάξει τη μοίρα της Δυτικής Μακεδονίας, ταυτόχρονα θα συνδέσει τρεις περιφέρειες, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και θα δώσει μία εναλλακτική δίοδο πρόσβασης από τη νότια προς τη βόρεια Ελλάδα και αντίστροφα.

«Από τώρα μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας», τόνισε.

Ως προς την κινητικότητα που εκλαμβάνεται πολλές φορές ως πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, επεσήμανε ότι «δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργο. Πολλά έργα που σχεδιάζονται σήμερα θα υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία», ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού ο οποίος στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η κινητικότητα δεν είναι ασυνήθιστη και «η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 2023».

Μητσοτάκης: «Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και πρόγραμμα τετραετίας»

Σχετικά με τις εξαγγελίες για οικονομικά θέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει πρόγραμμα για τον επόμενο χρόνο αλλά και τετραετίας. «Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο κι ένα πρόγραμμα τετραετίας».

Εξήγησε ότι σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη κι έχει βιώσει στο πετσί τις κάλπικες υποσχέσεις θεωρεί υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις. Είναι και αστείο να τσακωνόμαστε για τη 13η σύνταξη, είπε, και ζήτησε από τον κ. Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές και να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει.

«Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές πρωθυπουργός και μ’ αυτόν τον τρόπο χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης που προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον πρωθυπουργό», είπε.

Μιλώντας για την ακρίβεια αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε έναν βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα. «Πέρσι στη ΔΕΘ στηρίξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου για τη ΔΕΘ αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε. Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών. Προφανώς θα ήθελα να έχω παραπάνω πόρους να μπορώ να κατανείμω. Περιμένω από την αντιπολίτευση να μας πει πώς θα κατανείμει τα χρήματα ή αν ακολουθήσει διαφορετική πολιτική να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Και ειδικά για τον κύριο Τσίπρα οι πολίτες θυμούνται την εμπειρία της φοροεπιδρομής», είπε.

Για τη μείωση του ΦΠΑ τόνισε ότι έχει γίνει στοχευμένα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, επεσήμανε ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος και ο αδύναμος και τόνισε ότι προτιμά να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Υπενθύμισε ότι και η Ισπανία πήρε πίσω το μέτρο.

Μητσοτάκης: Στη ΔΕΘ θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες

Μιλώντας για το στεγαστικό τόνισε ότι η ελληνική οικονομία πριν 10 χρόνια είχε απαξιωθεί εντελώς και αναλόγως η ακίνητη περιουσία. Η οικονομία αναπτύσσεται τώρα και η ακίνητη περιουσία αποκτά αξία. «Έχουμε μειώσει σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ, μηδενίσαμε τη φορολογία στις γονικές παροχές. Έχουμε δημιουργήσει μια ενδιάμεση κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια. Ιδιοκτήτες έχουν δει όφελος από αυτή την πολιτική μας. Το πρόβλημα είναι ενοίκιο όπου πράγματι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στην προσφορά και τη ζήτηση ακινήτων. Το πρόγραμμα “Σπίτι μου 1” και “Σπίτι μου 2” έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 νέους ή νέα ζευγάρια να αποκτήσουν σπίτι και ήταν πολύ επιτυχημένο. Κρατήστε έναν αστερίσκο για το “Σπίτι μου 3” που ενδεχομένως να μπορεί και να γίνει. Έχουμε δώσει σημαντικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Για πρώτη φορά τρέχουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών. Δίνουμε τη δυνατότητα να αλλάξουν χρήσεις. Ο Βοτανικός πχ θα μπορούσε να προσελκύσει νέες κατοικίες. Να θυμίσω ότι επιστρέφουμε ένα ολόκληρο ενοίκιο ή και δύο νοίκια σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι μια σημαντική ανακούφιση», τόνισε.

Αναγνώρισε ότι έχει να γίνει ακόμη δουλειά στο ζήτημα της στέγης που είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και υπογράμμισε την ανάγκη επίσης να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια με καλύτερους όρους.

Για τις φοροελαφρύνσεις θέλησε να επαναλάβει όσα είπε στην ΚΟ: «Στη ΔΕΘ θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες». Επεσήμανε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα έχουμε στη διάθεσή μας. «Ευτυχώς η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, οι επενδύσεις αυξάνονται. Το παραγωγικό μίγμα αλλάζει ήδη από εμάς. Δεν θα συμβιβαστούμε με ένα ρυθμό ανάπτυξης 2%. Θέλουμε παραπάνω. Οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητα».