Μητσοτάκης: Βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου η νέα δωρεά των €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες

Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς) ανακοίνωσαν δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό θα διατεθεί για τη ριζική ανακαίνιση και κτιριακή αναβάθμιση του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε τρία μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την αναμόρφωση της πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτιρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων στο ΕΚΠΑ, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΘ με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη στο ΕΜΠ.

«Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η δωρεά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΙ, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στη δημόσια παιδεία.

Μητσοτάκης: Ανατείλει μια νέα μέρα για τα πανεπιστήμια

«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προστεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Νομίζω ότι πια ανατέλλει μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθροισης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Η νέα δωρεά έρχεται, επίσης, να συμπληρώσει τη χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου έχουν ανακαινιστεί ή ανακαινίζονται συνολικά 670 δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα.

«Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε κι εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες, που βλέπουν ότι σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται, επισκευάζονται οι αθλητικοί χώροι, που προσφέρουν στα παιδιά και σε όλες τις γειτονιές τόσο μεγάλη χαρά. Και πιστεύω ότι αυτές οι δωρεές πραγματικά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Σημαντική ημέρα, πρόεδρε, σε συνέχεια των ενεργειών που ούτως ή άλλως και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κάνει τα τελευταία χρόνια. Με ιδιαίτερη έμφαση από τις δύο προηγούμενες θητείες, από τους προκατόχους, τη Νίκη Κεραμέως, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και την παρούσα πολιτική ηγεσία τώρα μαζί με τον Νίκο Παπαϊωάννου, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, με πολύ σημαντική αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης.

Ήδη, θυμίζω ότι από τον Απρίλιο έχει καταβληθεί η τακτική επιχορήγηση που ξεπερνάει τα 110 εκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων, έχει ήδη κατανεμηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το γνωστό στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΠΑ, ποσό το οποίο ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια για συντηρήσεις.

Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι τρέχει το πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο, θα έλεγα, εγχείρημα της κατασκευής φοιτητικών εστιών σε περιφερειακά αλλά και κεντρικά πανεπιστήμια. Θα ξεπεράσουμε τον στόχο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια της κατασκευής 8.500 νέων κλινών για τα παιδιά μας, ένα έργο ΣΔΙΤ το οποίο και αυτό ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια.

Σήμερα, λοιπόν, έρχεται αυτό να συνοδευθεί με μία εξαιρετική πρωτοβουλία και των τραπεζών, για να ενισχυθούν τρία ιστορικά ιδρύματα, τα οποία όμως έχουν και μεγάλη έκθεση σε μεγάλο κτηριακό απόθεμα και μάλιστα, θα έλεγα, ταλαιπωρημένο από τον χρόνο.

Να επισημάνω στο τέλος ότι είναι η δική σας ούτως ή άλλως κατεύθυνση που έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια ισχυροποίησης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, με υποδομές, αλλά και με αύξηση μόνιμου προσωπικού, μελών ΔΕΠ και λοιπές πρόνοιες και για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς ανέφερε εκ μέρους των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών:«Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Alpha, η Eurobank, η Εθνική και η Πειραιώς, αποφάσισαν να ανταποκριθούν στη νέα πρόσκληση, τη δική σας και της πολιτείας ευρύτερα, ώστε να συμβάλλουν στη ριζική αναβάθμιση τριών ελληνικών εμβληματικών πανεπιστημίων. Τα δύο από αυτά είναι και τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης που γίνεται στα πανεπιστήμια, θα μπορέσει να ενισχυθεί περαιτέρω.

Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται παράλληλα με το τρέχον πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" για ανακαίνιση σχολείων, στο οποίο οι συστημικές τράπεζες συμβάλλουν 400 εκατομμύρια με ορίζοντα τα επόμενα δύο χρόνια. Και τώρα συμβάλλουν άλλα 160 εκατομμύρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που σημαίνει συνολικά 560 εκατομμύρια για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα.

Αυτό καθίσταται σήμερα δυνατό διότι μετά από όλα αυτά που περάσαμε, με την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ισχυρές και μπορούν να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό και τον κοινωνικό τους ρόλο. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο οποίο εντάσσεται και αυτή η πρωτοβουλία, τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες, μαζί με αυτή τη δωρεά, θα έχουν συμβάλει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕ «Κτιριακές Υποδομές» Θανάσης Γιάνναρης, οι πρυτάνεις του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης και του ΕΜΠ Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο πρόεδρος της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, εκπροσωπώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Eurobank Φωκίων Καραβίας και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο ανώτερος γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης, εκπροσωπώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Υραπεζών Γιώργος Ζανιάς, καθώς και η Acting γενική διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη.