Μητσοτάκης από Ροδόπη: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο»

Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής — τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σταθμό της χώρας, μηδενικών εκπομπών και έτοιμο να υποδεχθεί μείγματα φυσικού αερίου με υδρογόνο.

«Η Ελλάδα και ειδικά η Θράκη μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο. Η λειτουργία του σταθμού αυξάνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο του εγχώριου συστήματος αλλά και των βόρειων γειτόνων μας, αποδεικνύοντας ότι η χώρα ασκεί αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία, προς όφελος των εθνικών συμφερόντων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον «την αφετηρία του κάθετου άξονα μεταφοράς ενέργειας», ικανού να τροφοδοτεί χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ουγγαρία, με φυσικό αέριο – συμπεριλαμβανομένου του LNG από τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του σταθμού σε χρόνο-ρεκόρ τριών ετών αποτελεί «σημαντικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση της χώρας».

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια την εταιρεία Interplast, όπου επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη της ελληνικής μεταποίησης και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, υπενθύμισε τα νέα φορολογικά μέτρα που θα ισχύσουν από το 2026, με απαλλαγή φόρου για νέους εργαζομένους έως 25 ετών και σημαντικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά.

«Η Ελλάδα αλλάζει με ρυθμό. Επενδύουμε σε παραγωγή, καινοτομία και ενεργειακή αυτάρκεια», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.