Μητσοτάκης από Παρίσι: Ώρα να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας

«Η Ελλάδα γυρνά σελίδα και είναι ώρα να εξερευνήσει αν οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες μπρούν να διαδραματίσουν ρόλο» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι.

Στο Παρίσι πραγματοποιείται η Παγκόσμια Σύνοδος για την Πυρηνική Ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πυρηνική ενέργεια και για τη ναυτιλία. «Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να είναι κομμάτι της λύσης» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί και δεν θα επαρκούν οι ΑΠΕ όσο κι αν επεκταθούν» τόνισε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Συνόδου στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλούς διεθνείς οργανισμούς

«Δεν μπορούμε να επιτύχουμε την ενεργειακή αυτονομία και την απεξάρτηση από τον άνθρακα χωρίς την πυρηνική ενέργεια. Είναι απολύτως ταιριαστό να μιλούμε εδώ στο Παρίσι γιατί η Γαλλία πήρε τη θαραλλέα επιλογή και το οικονομικό διακύβευμα να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια ενώ η Ευρώπη έκανε στρατηγικό λάθος να μην εφαρμόσει την ίδια τακτική» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν προκλήσεις με την κοινή γνώνη να είναι διχασμένη αλλά απαιτείται ειλικρινής συζήτηση και ειδικά στην Ευρώπη. Πολύπλοκοι κανονισμοί, δαπανηρά έργα και απώλεια εμπειρογνωμόνων είναι προβλήματα που εμείς δημιουργήσαμε και πρέπει να επιλύσουμε».

Εμανουέλ Μακρόν: «Η πυρηνική ενέργεια θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε ομιλία κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνόδου για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι, κάλεσε την Ευρώπη να προχωρήσει σε μια ριζική ενοποίηση του πυρηνικού της κλάδου.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας ότι η Γαλλία κατάφερε πέρυσι να εξάγει 90 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Αυτή η ενεργειακή ισχύς, όπως εξήγησε, επιτρέπει στη χώρα να πρωταγωνιστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία μεγάλων κέντρων δεδομένων (data centers) και την οικοδόμηση της υπολογιστικής ισχύος που απαιτεί η πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ