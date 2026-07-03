Μητσοτάκης από Παίδων Πεντέλης: «Υλοποιήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στις υποδομές του ΕΣΥ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το πρωί της Παρασκευής (3/7) στα εγκαίνια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας και στα εργαστήρια, ως μέρος της ευρύτερης επένδυσης για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τη διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ» και Παίδων Πεντέλης, Ζωή Ρακοπούλου, στα αναβαθμισμένα χειρουργεία και στις κλινικές, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με παιδιά που νοσηλεύονται και τους γονείς τους.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε, επίσης, ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει παιδική χαρά, αποκτήθηκε νέος εξοπλισμός για τη νοσοκομειακή φιλοξενία-φροντίδα παιδιών και βρεφών, με πρόνοια για τουαλέτα σε κάθε θάλαμο κλινικής, ενώ παράλληλα έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πυρασφάλεια, όπως η τοποθέτηση πυράντοχων θυρών στις κλινικές.

Αναφερόμενος στα έργα αναβάθμισης που γίνονται σε δομές όλων των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Παραπάνω από 150 Κέντρα Υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτίστως στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών».

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

«Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε τη μεγαλύτερη κτιριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του», συνέχισε ο πρωθυπουργός, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας. «Στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνις, στην ανάγκη να δημιουργήσουμε και μία παιδιατρική δομή στη Δυτική Αθήνα. Είναι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών, το οποίο είμαστε πια σε θέση να ικανοποιήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Σχετικά με τη μέριμνα για την ενίσχυση της στελέχωσης του ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Κάναμε γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις με τον υπουργό. Δώσαμε τη δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν, ελεγχόμενα και φορολογημένα, να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αφού πάντα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και φέραμε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατρούς οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δίνοντάς τους τα σωστά κίνητρα. Και το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε προκηρύξεις και να έχουμε αυτού του είδους την ανταπόκριση, σημαίνει ότι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους».

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Κύριε υπουργέ, κύριοι υφυπουργοί, κυρίες διοικήτριες, αγαπητέ κ. Κωνσταντόπουλε, αγαπητό ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον κ. Κωνσταντόπουλο, αλλά και το Ίδρυμα Kaizen, γι' αυτή την πολύ ευγενική και γενναιόδωρη χορηγία.

Είναι αλήθεια ότι μέσα σε δύο χρόνια καταφέρατε και ολοκληρώσατε μία εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση, που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο -το ξέρετε καλά όσοι υπηρετείτε εδώ- ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούργιο, υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο.

Σας ευχαριστούμε πολύ, και όπως είπε και ο Υπουργός, είμαι σίγουρος ότι δεν θα εξαντλήσετε εδώ την προσφορά σας προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Διότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα, με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών, αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά.

Πράγματι, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς, τους μικρούς μας φίλους. Έρχεται σε συνέχεια πολύ σημαντικών παρεμβάσεων -και αυτές σε έναν βαθμό με ιδιωτικές χορηγίες- οι οποίες έγιναν στο συγκρότημα του βασικού μας Παιδιατρικού Νοσοκομείου "Αγία Σοφία - Αγλαΐα Κυριακού".

Και βέβαια δεν σταματούμε εδώ, όπως είπε ο υπουργός, ακολουθούν και άλλες παρεμβάσεις που θα γίνουν στο νοσοκομείο: ένα εξασφαλισμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενεργειακής αναβάθμισης για την εξωτερική πρόσοψη του νοσοκομείου και, βέβαια, πολύ σημαντικό, ένας εξειδικευμένος μαγνητικός τομογράφος για παιδιά, χρηματοδοτούμενος από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα εγκατασταθεί στο νοσοκομείο, εντός των επόμενων δύο μηνών.

Στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο είπε ο 'Αδωνις, στην ανάγκη να δημιουργήσουμε και μία παιδιατρική δομή στη Δυτική Αθήνα. Είναι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών, το οποίο είμαστε πια σε θέση να ικανοποιήσουμε.

Και βέβαια, στον συνολικό χάρτη των παιδιατρικών νοσοκομείων να μην ξεχάσουμε το εμβληματικό παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο χτίζεται στη Θεσσαλονίκη, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2027. Μιλάμε ίσως για το πιο σύγχρονο, καινοτόμο, τεχνολογικά προηγμένο, αισθητικά μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι απλά της Ελλάδος αλλά των Βαλκανίων.

Οπότε πιστεύω ότι έχουμε επιτελέσει και με το παραπάνω το καθήκον μας προς τους μικρούς μας ασθενείς, αλλά και τους εργαζόμενους οι οποίοι υπηρετούν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών μας.

Ξέρετε, ως γονιός, έχουν μεγαλώσει πολύ τα παιδιά μου, αλλά κάθε φορά που είχαμε ιατρικό πρόβλημα εμπιστευόμασταν και εμπιστευόμαστε ακόμα και σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως πιστεύω ότι τελικά κάνει και η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, που βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει την κεντρική της δέσμευση να αποκτήσει η χώρα ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα είναι το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε ποτέ.

Βρισκόμαστε τώρα στην ευχάριστη περίοδο μαζί με τον υπουργό, τον υφυπουργό -θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω και όλη την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, διότι ανταποκρίθηκαν και με το παραπάνω στην εμπιστοσύνη που τους έδειξα- βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Θυμίζω παραπάνω από 150 Κέντρα Υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτίστως στα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, κάποια από αυτά εμβληματικά, μοναδικά -αναμένω με πολύ μεγάλη χαρά τα εγκαίνια που θα κάνουμε στο νοσοκομείο "Σωτηρία", όπου ουσιαστικά κατασκευάζουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο μέσα στο νοσοκομείο- και αυτά χρηματοδοτούμενα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και αυτό το έργο πια, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται, φτάνει στο τέλος του και όταν κάνουμε τον συνολικό απολογισμό, πιστεύω ότι όλες και όλοι θα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία κάναμε.

Θέλω να τονίσω με έμφαση το γεγονός ότι για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, δώσαμε τη δυνατότητα στους ίδιους τους χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους ασθενείς, να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες μας. Να λαμβάνουν, με άλλα λόγια, ένα μήνυμα sms, μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, που τους ζητούμε με ειλικρίνεια να μας πουν τι κάναμε καλά και τι δεν κάναμε καλά.

Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο το οποίο αφενός μας βελτιώνει, μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι, αλλά από την άλλη καταδεικνύει και το γεγονός ότι όταν ρωτάμε τους ίδιους τους χρήστες του ΕΣΥ, η εικόνα που παίρνουμε από τους άμεσα ωφελούμενους είναι πολύ καλύτερη από τη γενικότερη εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπως αυτή αναπαράγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις. Όμως, ας σταθούμε μια στιγμή και ας αναγνωρίσουμε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει και έχουμε κατακτήσει ως χώρα. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα, το οποίο αναλογικά με τη θέση της χώρας και την κατάταξή της σε ευρωπαϊκούς μακροοικονομικούς δείκτες, είναι καλύτερο από αυτό το οποίο θα περίμενε κάποιος, ανάλογα με τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της χώρας μας. Και βέβαια, μπορούμε ακόμα πολύ καλύτερα.

Να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνις, στην ανάγκη προφανώς να "παντρέψουμε" τις αναβαθμισμένες υποδομές με νέο στελεχιακό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γνωρίζουμε -και το γνωρίζετε καλά- ότι εδώ και πολύ καιρό το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ήταν κατ' ανάγκη ο πιο ελκυστικός εργοδότης στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών.

Κάναμε γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις με τον Υπουργό. Δώσαμε τη δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν, ελεγχόμενα και φορολογημένα, να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αφού πάντα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και φέραμε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατρούς οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δίνοντάς τους τα σωστά κίνητρα.

Και το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε προκηρύξεις και να έχουμε αυτού του είδους την ανταπόκριση, σημαίνει ότι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους.

Προφανώς, για το μεγάλο ενδιαφέρον για το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, σίγουρα συνεισφέρει, βοηθάει και το γεγονός ότι οι γιατροί αυτοί θα έρθουν να υπηρετήσουν σε ένα νοσοκομείο το οποίο πια είναι πλήρως αναβαθμισμένο και δεν έχει καμία σχέση με το νοσοκομείο όπως αυτό ήταν πριν από κάποια χρόνια.

Θέλω να κλείσω, λοιπόν, από εκεί που ξεκίνησα, ευχαριστώντας και πάλι τον δωρητή μας, προσδοκώντας και άλλες περισσότερες προσφορές στο Σύστημα Υγείας. Στο όνομά σας να ευχαριστήσω όλους τους δωρητές, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στην εθνική προσπάθεια να αποκτήσουμε ένα Σύστημα Υγείας αντάξιο των προσδοκιών μας και να κρατήσω τα πολλά χαμόγελα τα οποία βλέπω σήμερα.

Έχω επισκεφτεί αυτόν τον χώρο και σε πολύ δύσκολες στιγμές φυσικών καταστροφών, αλλά σήμερα πράγματι είναι μία καλή μέρα για την Πεντέλη. Είναι μια καλή μέρα για τη βόρεια Αθήνα, είναι μία καλή μέρα για το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Είναι μια καλή μέρα, πρωτίστως για τους εργαζόμενους αλλά και για τους μικρούς μας ασθενείς, οι οποίοι όταν θα χρειαστεί να νοσηλευτούν σε αυτό το νοσοκομείο, θα δουν πια κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο θυμόντουσαν. Συγχαρητήρια και εις ανώτερα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ