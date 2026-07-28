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Μητσοτάκης από Λέρο: «Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε»

«Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη, με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον», ανέφερε στην ομιλία του

The LiFO team
The LiFO team
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΛΕΡΟΣ ΕΣΥ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νησί της Λέρου και στην ομιλία του, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα έργα που υλοποιούνται στο νησί και στη σύνδεση της ασφάλειας με την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Αιγαίου.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο του νησιού και συνομίλησε με τον δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη.

«Είναι πάντα μεγάλη ικανοποίηση για εμένα να επισκέπτομαι έναν τόπο και να βλέπω έργα ολοκληρωμένα, δρομολογημένα τα οποία βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη, με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης από Λέρο: «Σήμερα αντί για μετανάστες και πρόσφυγες βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι χαμογελαστοί χαίρονται να περνάνε τις διακοπές τους εδώ»

«Τίποτα απ' όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, δήμαρχέ μου, εάν δεν είχαμε αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα, τη μάστιγα του μεταναστευτικού. Θυμάσαι την κατάσταση που παραλάβαμε το 2019. Θυμάμαι τις πρώτες μου επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου και του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία "πλημμύριζαν" τότε από μετανάστες και από πρόσφυγες σε μία διαδικασία η οποία ήταν τελείως ανεξέλεγκτη. Σήμερα αντί για μετανάστες και πρόσφυγες βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι χαμογελαστοί χαίρονται να περνάνε τις διακοπές τους εδώ, στα νησιά της πατρίδας μας. Αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη, διότι χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή. Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας», τόνισε στη συνέχεια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του»

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε και το Κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω, σε όλη την Ελλάδα, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο», ανέφερε.

«Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση», προσέθεσε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολιτική

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