Μητσοτάκης από Εύβοια: Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί περιοδεία στη βόρεια Εύβοια, διαψεύδοντας μεταξύ άλλων το σενάριο των πρόωρων φθινοπωρινών εκλογών.

Στη βόρεια Εύβοια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, τόνισε: «το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης», ενώ υπογράμμισε ότι «στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα».

«Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά», πρόσθεσε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για τις εκλογές

Μιλώντας σε πολίτες στους Ωραιούς, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά, οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια».

Την ίδια ώρα, επισήμανε ότι «η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει, με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα» και συνέχισε:

«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας».

«Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της ΝΔ», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ