Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Έρχονται αυξήσεις μισθών και μείωση της φορολογίας

Περιοδεία στην Ελευσίνα πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση πολιτών, στάθηκε στη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και στην ακρίβεια.

Όσον αφορά στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «από τις αρχές Ιανουαρίου θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας».

«Πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα» επεσήμανε ο Πρωθυπουργός ενώ παράλληλα εξήγγειλε έργα για την περιοχή, όπως η μεταφορά του λιμανιού Ελευσίνας, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά και η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. «Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η αναφορά στα πυροσβεστικά αεροσκάφη

Ο πρωθυπουργός ευχαριστώντας τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος με την ολοκλήρωση της Αντιπυρικής Περιόδου για το 2025 έκανε λόγο για συγκρατημένη αισιοδοξία με το βλέμμα στραμμένο στον σχεδιασμό της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Ευχαριστίες εξέφρασε και προς το Υπερταμείο και μίλησε για θεσμική κατάρτιση για την ελληνική Δημοκρατία το ότι «μπορέσαμε να υλοποιήσουμε και υλοποιούμε ένα τόσο φιλόδοξο έργο με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ένα επίτευγμα και μια παρακαταθήκη για διαγωνισμούς που θα κληθούμε να τρέξουμε στο μέλλον, αν σκεφτείτε ότι από την προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού μέχρι την παράδοση των τριών αεροσκαφών μεσολάβησαν λιγότερο από δύο χρόνια».

«Να είναι καλοτάξιδα τα καινούργια αεροσκάφη. Εύχομαι κ. Αρχηγέ καλές προσγειώσεις και με την ευχή ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα σημαντικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Εξάλλου αποδείξαμε ότι ως προς το ανθρώπινο δυναμικό εννοούμε αυτά τα οποία λέμε με τις σημαντικές αυξήσεις οι οποίες ήδη έχουν δοθεί τους ενστόλους μας ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας υπηρεσίας την οποία προσφέρετε στην πατρίδα».