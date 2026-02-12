«Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και χαμηλότερες τιμές για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος το πρωί της Πέμπτης (12/2), στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, στη Λιέγη.

«Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης από Βέλγιο: Καταθέσαμε προτάσεις για να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Και συνέχισε: «Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών», σημείωσε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του».

«Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής. Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά» εξήγησε στη συνέχεια.

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις» κατέληξε στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.