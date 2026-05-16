Μητσοτάκης από 16ο Συνέδριο ΝΔ: «Αυτονόητη η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, έκανε αναφορές στην Κύπρο, την Ευρώπη, τον λαϊκισμό αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου, τονίζοντας ότι η στήριξη της Αθήνας προς τη Λευκωσία είναι «αυτονόητη» και λειτουργεί ως καταλύτης για ακόμη ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

«Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου, ως αποτέλεσμα της αυτονόητης στήριξης της Κύπρου από την Ελλάδα, έδρασε ως καταλύτης ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ μας να είναι πιο ισχυροί από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα έγινε ευρωπαϊκό πρότυπο»

Νωρίτερα, στο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ηγεσία του τα τελευταία χρόνια.

Ο Βέμπερ υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατάφερε να μετατραπεί «από ουραγός σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης», ενώ έκανε ειδική αναφορά στη δημοσιονομική σταθερότητα και στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στέκεται απέναντι στον λαϊκισμό και τις ακραίες πολιτικές φωνές στην Ευρώπη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ανάχωμα απέναντι στον λαϊκισμό»

Στο συνέδριο παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας «αναχώματος απέναντι στον λαϊκισμό και τον μηδενισμό».

Ο Κύπριος πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης την ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη προς την Κύπρο κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για την αποστολή ελληνικής βοήθειας στη χώρα.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που διεξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη στρατηγική αυτονομία, την άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα στηρίξει μια «ισχυρή Ευρώπη».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, προσθέτοντας πως οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή τη σημαντική περίοδο.

Καταληκτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ανάγκη αναβάθμισης του πολιτικού διαλόγου, απευθυνόμενος και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στο συνέδριο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ