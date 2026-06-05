Μητσοτάκης για εθελοντική στράτευση γυναικών: «Χθες ήταν μια ιστορική ημέρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έναρξη της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική ημέρα» για τη χώρα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή, μαζί με το μήνυμα ότι «η στρατιωτική θητεία αποτελεί πλέον υπόθεση και των δύο φύλων».

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία υποδέχτηκε εχθές, Πέμπτη (4/6) τις πρώτες εθελόντριες.

Όπως ανακοινώθηκε εχθές από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον γενικό επιθεωρητή Στρατού, διοικητή EU-OHQ αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, επισκέφθηκε το ΚΕΝ Λαμίας (ΚΕΥΠ), με την ευκαιρία κατάταξης της Β' ΕΣΣΟ 2026 και της εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο Στρατό Ξηράς.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αρχηγός ενημερώθηκε για την πρόοδο κατάταξης της Β' ΕΣΣΟ 2026 και επιπρόσθετα για την διεξαγόμενη διαδικασία υποδοχής και κατάταξης των εθελοντριών Ελληνίδων.

Η ορκωμοσία των εθελοντριών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.