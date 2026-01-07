Μέτρα για αγρότες: Αυτές είναι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης - Ρεύμα στα 8,5 λεπτά και app για επιστροφή ΕΦΚ

Σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, εξειδικεύτηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες.

Την ώρα που οι αγρότες ζητούν «ουσιαστικές εξαγγελίες» για να προσέλθουν σε διάλογο, η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα, διαμηνύοντας πως είναι τα «τελευταία».

Η συνέντευξη, στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ, έγινε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, τον αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και τον υπουργό Επικρατείας, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ξεκινώντας τις ανακοινώσεις, τόνισε ότι λόγω των αυξημένων προϋποθέσεων από το υβριδικό σύστημα δεν έχουν καταβληθεί έως σήμερα τα χρήματα του πυλώνα. Μετά τη διεξαγωγή των ελέγχων το ποσό θα διαμορφωθεί στα 160 εκατ. ευρώ. Όπως είπε, το ποσό αυτό θα μοιραστεί ισόποσα σε βαμβακοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι υπήρξε καθυστέρηση ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σχέση με το 2024, οι οποίες ξεκίνησαν φέτος στα τέλη Νοεμβρίου μετά από επιστολή προς την Κομισιόν, διευκρινίζοντας ότι η Ελλάδα λαμβάνει τα ίδια κονδύλια από την ΕΕ για άμεσες ενισχύσεις, ενώ τα επιπλέον ποσά του 2025 προέρχονται από ΕΛΓΑ και άλλα εθνικά μέτρα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκίνησε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζοντας πίνακα με τις πληρωμές. «Το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό όμως όλοι να ξέρουν μερικά στοιχεία που συνδέονται με το νέο σύστημα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφορικά με την καθυστέρηση των πληρωμών, είπε: «Αν είχαμε πληρώσει χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα ή μερική αναστολή για τους αγρότες», είπε και συμπλήρωσε: «Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις».

«Οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επισημαίνοντας επίσης, ότι 7.004 ΑΦΜ έχουν σταλεί για διασταυρώσεις και ελέγχους προσθέτοντας ότι οι αγρότες θα παίρνουν τα ίδια χρήματα αλλά με δίκαιη κατανομή.

Αναφορικά με τα αιτήματα, ο κ. Χατζηδάκης παρέθεσε στοιχεία τονίζοντας ότι 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά. Επίσης, 4 από τα 27 είναι υπό επεξεργασία ενώ επτά είναι εκτός δημοσιονομικού πλαισίου.

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τους αγρότες

Ο Κώστας Τσιάρας παρουσίασε τα έργα που έχουν γίνει έως τώρα. Όπως είπε, σε εξέλιξη βρίσκονται 98 έργα (ΠΑΑ) με προϋπολογισμό περίπου 1 δις ευρώ και 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ (Νέστος, Υπέρεια-Ορφανά, Ταυρωπός, η λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών και το φράγμα Αγίου Ιωάννη στο Λασίθι και το Μιναγιώτικο).

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι για πρώτη φορά μετά το 1984 είχαμε θετικό αγροτικό ισοζύγιο καθώς τα αγροδιατροφικά προϊόντα ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Επίσης αναφέρθηκε στις εξής παρεμβάσεις:

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% σε 6% από το 2021.

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022.

Μείωση 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ. Αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 σε Έβρο, Δυτ. Μακεδονία κ.α.).

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία». Με εφαρμογή στο κινητό θα μπορούν να προμηθεύονται στο πρατήριο το πετρέλαιο με την τιμή που δικαιούται.

θα μπορούν να προμηθεύονται στο πρατήριο το πετρέλαιο με την τιμή που δικαιούται. Μείωση της τιμής της κιλοβατώρας που φτάνει στα 8,5 λεπτά. Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/ κιλοβατώρα .

. Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές.

Διάθεση ενισχύσεων 160 εκατ. ευρώ σε σιτοπαραγωγούς-βαμβακοπαραγωγούς.

Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού .

. Τροποποιείται ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας από 80% σήμερα, χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.

Αγρότες: Πώς θα γίνεται η επιστροφή φόρου στην αντλία

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς διευκρινίζοντας το μέτρο που αφορά την επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται. Ειδικότερα:

Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου που θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR.

Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

Το νέο σύστημα είναι στόχος να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026.

Τι θα απαντήσουν οι αγρότες;

Με παρατεταγμένα 2.000 τρακτέρ στο μπλόκο της Θεσσαλίας, οι αγρότες θα συνεδριάσουν σήμερα Τετάρτη (7/1) στις 18:00, για να εξετάσουν εάν συγκλίνουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες με τα αιτήματά τους.

Για σήμερα το απόγευμα λοιπόν, έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας για περαιτέρω συντονισμό μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης: 45 δισ. ευρώ από την ΕΕ για τους αγρότες

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε ανάρτηση με την οποία αναφέρεται στην πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης των Ελλήνων αγροτών και τον ρόλο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός έγραψε: «Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά. Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».