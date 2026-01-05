Μαρινάκης σε αγρότες: «Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα ούτε υπομονή»

Σαφές μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη νέα χρονιά.

Όπως τόνισε, την Τετάρτη το πρωί θα εξειδικευτούν τα μέτρα που έχουν ήδη προαναγγελθεί, ανεξάρτητα από το αν υπάρξει παρουσία αγροτών στον διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν το σύνολο του αγροτικού κόσμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα, σημειώνοντας πως «αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα», ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση οφείλει να λειτουργεί με γνώμονα το σύνολο της κοινωνίας.

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί στο πλαίσιο που έχουν τεθεί είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών. Να κάνω σαφές ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν και άλλα ούτε και υπομονή», ανέφερε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης.

«Όλοι θέλουν να πάρουν περισσότερα οι αγρότες αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Εμείς θα τις κάνουμε είτε έρθουν είτε όχι», συμπλήρωσε απευθύνοντας κάλεσμα σε όσους αγρότες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση.