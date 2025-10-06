Μαρινάκης για Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε σωσίβιο»

Από την αίθουσα της ενημέρωσης των δημοσιογράφων ήρθε η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης, δια στόματος Παύλου Μαρινάκη, για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, από τη βουλευτική του έδρα.

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς, όπως θέλετε, τέλος πάντων, να τον ορίσετε τον χώρο που ανήκει ο κ. Τσίπρας, δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο. Ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε, να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν. Τώρα από εκεί και πέρα, θυμόμουν μια απάντηση - δήλωση του κ. Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγία Πετρούπολη σε Forum και έψαξα και τη βρήκα, για να είμαι ακριβής. "Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας", είχε πει τότε, "αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φθάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια". Άρα, την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια. Όπως και να έχει, νομίζω ότι η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί παραπάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής Πειραιά ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη. Γενικά μιλώντας, το ξαναλέω, είναι κάτι που αφορά έναν άλλον πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις, του οποίου σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.