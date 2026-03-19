Μαρινάκης για Patriot στη Σαουδική Αραβία: «Η κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων ήταν αμυντική ενέργεια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, στάθηκε στην κατάρριψη -από ελληνικό σύστημα Patriot- των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, που εκτοξεύθηκαν το πρωί της Πέμπτης με στόχο ενεργειακή εγκατάσταση στη δυτική Σαουδική Αραβία.

Ο Παύλος Μαρινάκης στην ενηνέρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε ως «καθαρά αμυντική ενέργεια» την κατάρριψη των δύο βαλλιστικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία.

«Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μία αμυντική ενέργεια, μια ενέργεια αποτροπής» ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επαναλαμβάνοντας την τοποθέτηση του κ. Δένδια ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί και πρόσθεσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έμμεσα αλλά με σαφήνεια προστατεύουν το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν υπήρξε επίθεση των ελληνικών Patriot. Η συμμετοχή τους στην επιχείρηση «δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση. Ήταν μία αμυντική ενέργεια».

Παύλος Μαρινάκης: Τι είπε για την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο της ΕΕ

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πριν τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τόνισε πως «αυτό διεξάγεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με έναν εκτεταμένο πόλεμο να πλήττει την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι εξαιρετικά σοβαρές» κι επανέλαβε τρεις παρατηρήσεις του πρωθυπουργού.

Η πρώτη έχει να κάνει σχετικά με το ότι η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο όταν αυτή δέχθηκε επίθεση κι ακολούθησαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η δεύτερη έχει να κάνει με τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις αυτής της μεγάλης κρίσης υπογραμμίζοντας ότι είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή ενώ και ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών ειδικά των πιο αδύναμων αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην πληγεί άλλο η ανταγωνιστικότητά τους.

Τέλος, η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μία νέα προσφυγική κρίση. «Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ένα σαφές μήνυμα, λοιπόν, ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να σταλεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε ο πρωθυπουργός.