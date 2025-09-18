Μαρινάκης για Λοβέρδο: «Τόσο κακό είναι που ένας άνθρωπος έχει απογοητευτεί από το κόμμα του;»

Για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία ρωτήθηκε - μεταξύ άλλων - ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν νομίζω πως είναι άνθρωπος που κινείται στη λογική παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων...γενικότερα αξιολογείται η πορεία ενός ανθρώπου συνολικά. Εγώ σας λέω ότι ο κ. Λοβέρδος αιτήθηκε και έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό - μαζί με κάποια άλλα στελέχη - να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία και εξέφρασε την πεποίθησή του να πολιτευτεί με σταυρό. Απο ' κει και πέρα όλοι όσοι είμαστε υποψήφιοι με σταυρό θα αξιολογηθούμε από τους πολίτες», είπε αρχικά ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στις υποθέσεις περί παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες εμπλέκεται ο κ. Λοβέρδος.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Λοβέρδος στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχει σε κάποια εκλογική περιφέρεια και αν κάνει ή όχι για βουλευτής, θα το αποφασίσουν οι πολίτες.

Παύλος Μαρινάκης: «Αποτελεί μια ακόμα δικαίωση για τη ΝΔ»

Σε άλλη ερώτηση για το εάν η «ΝΔ εξοφλεί γραμμάτια στον κ. Λοβέρδο» όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε πως είναι «χαμηλοτάτου επιπέδου» αυτή η απάντηση.

«Στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί μια ακόμα δικαίωση για την ίδια τη ΝΔ, τον πρωθυπουργό και για την πολιτική της κυβέρνησης», όπως δήλωσε.

«Οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και έρχονται στη ΝΔ. Με την πορεία τους, τη διαδρομή τους, το βιογραφικό τους και την παρουσία τους έρχονται εκείνοι στη ΝΔ, δικαιώνοντας όλα όσα λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. «Η ΝΔ έχει αρχές και αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η κυβερνητική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πιο συνεπής πολιτική από αυτήν που έχει υπηρετήσει η ΝΔ, δεν νομίζω πως έχει υπάρξει ξανά», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του για το ΠΑΣΟΚ είπε: «Ας κοιταχθεί στον καθρέφτη και ας δει αν στελέχη του τα οποία χωρούσαν στο ΠΑΣΟΚ πριν από 10-15 χρόνια, τώρα δεν χωράνε σε ένα κόμμα που συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα υπόλοιπα κομματίδια, που όλα μαζί πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα του 2015. Το ΠΑΣΟΚ τότε δεν ήταν σε εκείνη τη λάθος πλευρά της Ιστορίας. Ας αναλογιστεί αν ένα κόμμα με κοινοβουλευτική παράδοση θα ψήφιζε - όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη - "παρών" στην παραπομπή βουλευτών».

«Εμείς συνεχίζουμε να υποδεχόμαστε ανθρώπους που οι ίδιοι θέλουν να ενταχθούν στη ΝΔ, στο όραμά της και στην προσπάθειά της για μια πιο ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα. Αφού είναι όλα αυτά που λένε ο κ. Λοβέρδος, τότε γιατί βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις και αγχώνονται τόσο; Τόσο κακό είναι ένας άνθρωπος που έχει απογοητευτεί από το πώς έχει εξελιχθεί το κόμμα του να προσχωρεί στη ΝΔ; Αυτό είναι δικαίωση για τη ΝΔ. Δεν πηγαίνει κάπου η ΝΔ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται. Φεύγουν από αλλού ο ένας μετά τον άλλον και έρχονται στη ΝΔ».